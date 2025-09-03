Сегодня 04 сентября 2025
Европа передумала штрафовать Google за монополизм, чтобы не вызвать гнев Трампа

Власти Евросоюза отложили штраф для Alphabet за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Европейцы боятся ответных шагов со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump), отмечает Bloomberg.

Источник изображения: Karollyne Videira Hubert/Unsplash

Антимонопольное подразделение Еврокомиссии, которое возглавляет Тереза Рибера (Teresa Ribera), планировало не только оштрафовать Google, но и вынудить её изменить свою бизнес-модель. Решение о штрафе должно было вступить в силу 1 сентября. Однако в последний момент некоторые высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти шаги могут спровоцировать ответные меры со стороны США вплоть до введения новых торговых пошлин. В итоге решение поставили на паузу.

Европейских регуляторов не устраивали рекламные технологии Google, в которых она отдаёт чрезмерное предпочтение собственным сервисам и ущемляет интересы других игроков рынка. В 2023 году Google уже получала предупреждение от Еврокомиссии о схожих нарушениях. Тогдашняя глава антимонопольного ведомства Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) сказала: «Единственным эффективным решением может стать обязательное отчуждение части бизнеса».

После того как европейский штраф не вступил в силу 1 сентября, представитель Еврокомиссии только прокомментировал, что расследование продолжается. Источники Bloomberg добавляют, что предполагаемый штраф должен был стать наименьшим из всех, что Google ранее выплачивала по европейским антимонопольным делам. В самой Google от комментариев отказались.

Не только в Европе Google сталкивается с недовольством антимонопольных органов: в США полным ходом идёт разбирательство, запущенное министерством юстиции. Там тоже требуют отделения рекламного бизнеса компании; первое слушание назначено на 22 сентября.

Источник:

Теги: поиск, google, alphabet, штрафы, еврокомиссия
