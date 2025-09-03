Сегодня 04 сентября 2025
Илон Маск нашёл новую причину затянуть с выплатой выходных пособий уволенным сотрудникам Twitter

Казалось бы, в прошлом месяце перед добивающимися выплат со стороны X бывших сотрудников Twitter забрезжила надежда на решение тянущейся с 2022 года проблемы в их пользу, но представители Илона Маска (Elon Musk) продолжают создавать процессуальные препятствия для закрытия дела. Апелляционный суд в Нью-Йорке недавно встал на сторону X.

Источник изображения: Unsplash, BoliviaInteligente

Как поясняет Reuters, спор между бывшими сотрудниками Twitter и руководством нынешней X о выплате им выходных пособий на сумму около $500 млн решено было закрыть в досудебном порядке, но с привлечением независимой арбитражной фирмы JAMS. Правила работы последней подразумевают, что в таких случаях работодатель должен оплатить сопутствующие расходы в размере $1500, прежде чем будет назначен арбитражный управляющий по конкретному делу. X оплачивать эти услуги не собирается, поскольку утверждает, что бывшие сотрудники ещё в момент приёма на работу имели возможность отказаться от решения споров через арбитраж, но не сделали этого.

Апелляционный суд в Нью-Йорке подчеркнул, что не может влиять на поведение сторон в этом споре, поскольку эти полномочия принадлежат арбитражной фирме. Именно она может принудить X понести процессуальные расходы или обязать представителей бывших сотрудников разделить их между собой. Подписавшие досудебное соглашение с X бывшие сотрудники вынуждены решать проблему через арбитраж, в этом случае суд не может вмешиваться в процесс на этом этапе. Другими словами, на пути к получению денег уволенными в 2022 году сотрудниками Twitter возникли новые юридические препятствия, и заключённое с X соглашение о досудебном решении проблемы лишь создало иллюзию близкой победы.

илон маск, twitter, twitter x, судебное разбирательство, сокращения
