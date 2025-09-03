Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT получит родительский контроль и ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT получит родительский контроль и научится выявлять психологические проблемы у пользователей

В OpenAI сообщили о планах внедрения в ChatGPT новых функций, направленных на улучшение реакций ИИ в ситуациях, когда пользователь испытывает эмоциональное или психологическое напряжение, а также новых средств родительского контроля, пишет Silicon Angle.

Источник изображения: Nicolò Canu/Unsplash

Источник изображения: Nicolò Canu/Unsplash

Первое обновление затронет так называемый маршрутизатор в GPT-5 — компонент ИИ, который анализирует запрос пользователя и решает, какая из языковых моделей лучше подходит для его обработки. В новой версии маршрутизатор сможет распознавать признаки острого психологического напряжения, и такие запросы будут направляться модели, «заточенной» для рассуждений и бесед с пользователями. Такая модель способна предоставлять «более полезные ответы», чем другие, говорят в OpenAI.

Ещё одно нововведение — система родительского контроля. Родители смогут задавать возрастные ограничения, отключать историю чатов и получать уведомления о потенциально опасных запросах детей. А если система решит, что ребёнок находится в состоянии психологического напряжения, она может послать родителям уведомление. Эти функции заработают уже в течение месяца.

В OpenAI говорят, что функции родительского контроля разрабатываются с участием специалистов в области развития подростков и психического здоровья. В частности, компания сотрудничает с международной сетью врачей Global Physician Network, в которую входят свыше 200 специалистов различного профиля. «Их работа напрямую влияет на наши исследования в области безопасности, обучение моделей и другие меры вмешательства», — говорится в заявлении компании.

Новые инициативы OpenAI продолжают курс на повышение безопасности искусственного интеллекта, о чём было объявлено в прошлом месяце. Также в компании ведётся работа над улучшением блокировки потенциально опасных ответов ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям
«Сделано ИИ»: DeepSeek добавила обязательную маркировку ИИ-контента и запретила её удалять
ChatGPT оказался падок на лесть и поддаётся манипуляциям для нарушения запретов — почти как человек
OpenAI решили засудить за самоубийство подростка — компания пообещала изменить ChatGPT
В Китае заработал закон о повсеместной маркировке сгенерированного ИИ контента
Meta✴ может начать использовать ИИ-модели Google и OpenAI в своих приложениях
Теги: chatgpt, openai, искусственный интеллект
chatgpt, openai, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.