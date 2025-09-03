ChatGPT получит родительский контроль и научится выявлять психологические проблемы у пользователей

В OpenAI сообщили о планах внедрения в ChatGPT новых функций, направленных на улучшение реакций ИИ в ситуациях, когда пользователь испытывает эмоциональное или психологическое напряжение, а также новых средств родительского контроля, пишет Silicon Angle.

Первое обновление затронет так называемый маршрутизатор в GPT-5 — компонент ИИ, который анализирует запрос пользователя и решает, какая из языковых моделей лучше подходит для его обработки. В новой версии маршрутизатор сможет распознавать признаки острого психологического напряжения, и такие запросы будут направляться модели, «заточенной» для рассуждений и бесед с пользователями. Такая модель способна предоставлять «более полезные ответы», чем другие, говорят в OpenAI.

Ещё одно нововведение — система родительского контроля. Родители смогут задавать возрастные ограничения, отключать историю чатов и получать уведомления о потенциально опасных запросах детей. А если система решит, что ребёнок находится в состоянии психологического напряжения, она может послать родителям уведомление. Эти функции заработают уже в течение месяца.

В OpenAI говорят, что функции родительского контроля разрабатываются с участием специалистов в области развития подростков и психического здоровья. В частности, компания сотрудничает с международной сетью врачей Global Physician Network, в которую входят свыше 200 специалистов различного профиля. «Их работа напрямую влияет на наши исследования в области безопасности, обучение моделей и другие меры вмешательства», — говорится в заявлении компании.

Новые инициативы OpenAI продолжают курс на повышение безопасности искусственного интеллекта, о чём было объявлено в прошлом месяце. Также в компании ведётся работа над улучшением блокировки потенциально опасных ответов ИИ.