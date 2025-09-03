Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Количество зрителей на Twitch упало до с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Количество зрителей на Twitch упало до самого низкого уровня за 5 лет из-за борьбы с ботами

У стриминговой платформы Twitch зафиксирован самый низкий ежемесячный рейтинг просмотров за пять лет после летней кампании по борьбе с view-ботами. Последние представляют собой автоматизированные программные скрипты, которые используются для искусственного увеличения количества просмотров прямых трансляций или видео.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin / unsplash.com

Источник изображения: Caspar Camille Rubin / unsplash.com

В июле платформа Twitch объявила о «значительном» улучшении своей способности «выявлять view-ботов, ненастоящую аудиторию и другие потенциально фейковые действия». Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси (Dan Clancy) отметил, что платформа, принадлежащая Amazon, предпримет дополнительные меры, чтобы не допустить влияния на реальных зрителей.

По данным Twitch Tracker и StreamCharts, с тех пор рейтинг просмотров у Twitch значительно снизился. Правда, были и разовые всплески роста, связанные с крупными мероприятиями, такими как ежегодный фестиваль Ibai La Velada Del Año и фестиваль Kai Cenat «30 дней лета». Сама платформа Twitch опровергает информацию о резком падении числа зрителей: «Мы наблюдаем распространение дезинформации, и значительная часть этой дезинформации включает данные, полученные из сторонних источников. Эти данные неверны и не принадлежат Twitch», — заявил ранее в разговоре с порталом Dexerto представитель платформы.

Согласно последним данным StreamCharts, ежемесячная аудитория Twitch в августе достигла минимума за последние пять лет. Так, общее количество просмотров составило 1,41 млрд часов, что на 9 % меньше, чем в июле. Среднее количество зрителей сократилось примерно до 1,9 млн, что на 8 % меньше по сравнению с предыдущим месяцем. А пиковая аудитория упала на 73 %. Согласно данным сайта, отслеживающего статистику стриминговых платформ, август оказался худшим месяцем для Twitch с марта 2020 года, когда началась глобальная пандемия COVID. StreamCharts также подсчитал, что на долю view-ботов пришлось 30 млн фейковых часов просмотра, при этом около 4400 каналов были «активно» атакованы ботами.

Платформа Kick, крупнейший конкурент Twitch в сфере стриминга, тоже пострадала от ботов. Ежемесячный отчёт StreamCharts показал, что каждый шестой стример Kick полагается на view-ботов для привлечения зрителей. В отличие от Twitch, платформа Kick не прокомментировала ситуацию и не объявила о планах по ограничению работы view-ботов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Twitch опровергли резкое падение просмотров из-за волны блокировок ботов
Microsoft открыла облачный стриминг игр для подписчиков Xbox Game Pass Standard и Game Pass Core, но пока не всех
Twitch снова оштрафован в России: на этот раз почти на 62 млн рублей
Суд разрешил Google дальше платить Apple миллиарды за установку её поиска в Safari по умолчанию
Европа передумала штрафовать Google за монополизм, чтобы не вызвать гнев Трампа
В Китае заработал закон о повсеместной маркировке сгенерированного ИИ контента
Теги: twitch, стриминг, статистика, боты
twitch, стриминг, статистика, боты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.