Количество зрителей на Twitch упало до самого низкого уровня за 5 лет из-за борьбы с ботами

У стриминговой платформы Twitch зафиксирован самый низкий ежемесячный рейтинг просмотров за пять лет после летней кампании по борьбе с view-ботами. Последние представляют собой автоматизированные программные скрипты, которые используются для искусственного увеличения количества просмотров прямых трансляций или видео.

В июле платформа Twitch объявила о «значительном» улучшении своей способности «выявлять view-ботов, ненастоящую аудиторию и другие потенциально фейковые действия». Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси (Dan Clancy) отметил, что платформа, принадлежащая Amazon, предпримет дополнительные меры, чтобы не допустить влияния на реальных зрителей.

По данным Twitch Tracker и StreamCharts, с тех пор рейтинг просмотров у Twitch значительно снизился. Правда, были и разовые всплески роста, связанные с крупными мероприятиями, такими как ежегодный фестиваль Ibai La Velada Del Año и фестиваль Kai Cenat «30 дней лета». Сама платформа Twitch опровергает информацию о резком падении числа зрителей: «Мы наблюдаем распространение дезинформации, и значительная часть этой дезинформации включает данные, полученные из сторонних источников. Эти данные неверны и не принадлежат Twitch», — заявил ранее в разговоре с порталом Dexerto представитель платформы.

Согласно последним данным StreamCharts, ежемесячная аудитория Twitch в августе достигла минимума за последние пять лет. Так, общее количество просмотров составило 1,41 млрд часов, что на 9 % меньше, чем в июле. Среднее количество зрителей сократилось примерно до 1,9 млн, что на 8 % меньше по сравнению с предыдущим месяцем. А пиковая аудитория упала на 73 %. Согласно данным сайта, отслеживающего статистику стриминговых платформ, август оказался худшим месяцем для Twitch с марта 2020 года, когда началась глобальная пандемия COVID. StreamCharts также подсчитал, что на долю view-ботов пришлось 30 млн фейковых часов просмотра, при этом около 4400 каналов были «активно» атакованы ботами.

Платформа Kick, крупнейший конкурент Twitch в сфере стриминга, тоже пострадала от ботов. Ежемесячный отчёт StreamCharts показал, что каждый шестой стример Kick полагается на view-ботов для привлечения зрителей. В отличие от Twitch, платформа Kick не прокомментировала ситуацию и не объявила о планах по ограничению работы view-ботов.