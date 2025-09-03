TSMC отвергла слухи, что Дженсен Хуанг пытался на неё надавить от имени Трампа

Две недели назад гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) неожиданно прилетел на Тайвань и несколько часов провёл в компании TSMC. О цели его визита поползли многочисленные слухи — в том числе о попытке вынудить её к разделу доходов, и этот слух в TSMC опровергли.

Среди обсуждаемых версий действительно звучала и такая: Хуанг поехал на Тайвань, чтобы передать сообщение от президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о разделе доходов. В августе Белый дом заключил с AMD и Nvidia неформальное соглашение о разделе выручки: в обмен на разрешение продавать продукцию в Китай две компании согласились отдавать правительству 15 %. TSMC такого соглашения не заключала, что и дало повод для слухов — по одной из версий, Дженсен Хуанг выступил в роли представителя американских властей, задачей которого было передать компании некое послание.

Этот слух в TSMC опровергли и пояснили, что Хуанг, хотя и с запозданием, приехал на празднование дня рождения основателя компании Морриса Чана (Morris Chang). Гендиректор Nvidia также выступил перед работниками TSMC, а позже главы обеих компаний в сопровождении некоторых других сотрудников провели совместный ужин — тайваньские журналисты застали Хуанга и гендиректора TSMC Си Си Вэя (C.C. Wei) за шутливой перепалкой, в которой они пытались выяснить, кто оплатит счёт. Вэй сказал, что оплатит чек, если Хуанг примет новые цены на кремниевые пластины, на что тот не без ехидства ответил: «С вашей ценой на пластины согласен».

У TSMC также поинтересовались, что компания думает о новой инициативе администрации Трампа, которая начала конвертировать гранты в доли капитала важнейших американских предприятий, по сути проводя беспрецедентную их частичную национализацию. Си Си Вэй заверил, что находящуюся вне юрисдикции Вашингтона тайваньскую компанию это не затронет. «Они уже объявили, что не будут приобретать [наши] акции», — сказал он. В TSMC также добавили, что у компании налажены бесперебойные и позитивные контакты с Белым домом.