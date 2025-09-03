Сегодня 04 сентября 2025
Cronos: The New Dawn не станет следующей Dead Space или Resident Evil 4 — критики вынесли вердикт новой игре от создателей ремейка Silent Hill 2

В преддверии приближающегося релиза первых оценок от западных критиков удостоился амбициозный приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 из польской Bloober Team.

Источник изображений: Bloober Team

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 50 обзоров Cronos: The New Dawn со средним рейтингом 75 % (PC) и 78 % (PS5). На OpenCritic картина схожая — 80 % при 54 отзывах (игру рекомендуют 81 % журналистов).

Cronos: The New Dawn не смогла опередить ремейк Silent Hill 2 (у него 86−87 % на Metacritic) по среднему баллу, но заслужила рейтинг на уровне своей самой высокооценённой игры — Observer (78 % на OpenCritic).

В Cronos: The New Dawn можно и нужно гладить котов — они скрывают ценные предметы

Рецензенты остались довольны уникальным антуражем (постапокалиптическая Польша 80-х), интригующим сюжетом, интересными загадками, самобытными геймплейными находками, впечатляющей графикой и атмосферным саундтреком.

В минусы проекту записали топорную боевую систему (хотя некоторым она даже понравилась), скучный дизайн врагов, проблемы с балансом и ИИ, излишнюю консервативность, баги, вылеты и подтормаживания (Unreal Engine 5).

Критики сходятся во мнении, что Cronos: The New Dawn стала, наверное, лучшей оригинальной игрой Bloober, которой, впрочем, не суждено встать в один ряд со своими главными источниками вдохновения — Dead Space и Resident Evil 4.

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2 — в честь скорой премьеры Bloober представила релизный трейлер. Заявлен текстовый перевод на русский.

Теги: cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор
