Жителей и гостей Москвы начал перевозить первый в России беспилотный трамвай. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова». Сегодня в новом транспорте проехал мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что до конца года в столице появятся ещё три таких трамвая, а к 2030 году беспилотными могут стать две трети московских трамваев. При этом в беспилотном трамвае всегда присутствует оператор, поскольку этого требует федеральное законодательство.

«До 2030 года мы ставим себе задачу — чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные», — приводит источник слова Сергея Собянина. Он также добавил, что следующей задачей станет запуск беспилотного поезда в метро. Испытания беспилотного поезда стартуют в этом году, а запуск в эксплуатацию намечен на следующий.

В московской мэрии сообщили, что к 2035 году до 90 % трамваев в столице должны стать беспилотными. Транспортные средства этого типа самостоятельно останавливаются, открывают и закрывают двери для посадки и высадки пассажиров, следуют сигналам светофоров, пропускают пешеходов и придерживаются графиков движения. Система также следит за тем, чтобы беспилотный трамвай не въехал в идущий впереди транспорт.

В салоне или кабине трамвая находится сотрудник, наблюдающий за поездкой. Отмечается, что он не вмешивается в управление, поскольку транспорт контролируется ИИ-системой и специальным ПО для автономного движения. С весны прошлого года беспилотный трамвай в тестовом режиме проехал более 8 тыс. км и ни разу не нарушил ПДД. В настоящее время правительство Москвы обсуждает с Минтрансом возможность изменения законодательства, чтобы в кабине трамвая мог находиться оператор без прав на управление такими транспортными средствами.

В мэрии добавили, что ПО для беспилотного трамвая разработано сотрудниками столичного метрополитена без привлечения сторонних компаний, а сама беспилотная технология принадлежит правительству Москвы. Также отмечается, что трамвай стал первым в России транспортным средством, застрахованным с помощью смарт-контракта с расчётами в цифровых рублях.