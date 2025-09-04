Дождались: Instagram✴ впервые за 15 лет выпустил приложение для iPad

Компания Meta✴ официально запустила приложение Instagram✴ для операционной системы iPadOS, которое стало доступно для загрузки в App Store. Это событие положило конец 15-летнему ожиданию пользователей, поскольку с появления первого iPad в 2010 году функциональность социальной сети на планшетах Apple была доступна только через версию приложения для iPhone — пользоваться этим было не очень удобно.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на официальный анонс компании, приложение было специально переработано для больших экранов с акцентом на развлекательный контент. При его запуске пользователь сразу попадает в раздел Reels, что позволяет смотреть вертикальные видео в максимально комфортном формате. Истории и мессенджер также были оптимизированы и теперь они расположены в верхней части интерфейса, а доступ к чатам осуществляется одним нажатием.

Важной особенностью новой версии стала система вкладок в разделе «Подписки», которая позволяет переключаться между тремя типами лент: «Всё» (рекомендованные публикации и Reels от всех отслеживаемых аккаунтов), «Друзья» (контент от взаимных подписчиков) и «Недавние» (хронологическая лента с последними публикациями). Порядок отображения этих лент можно настраивать вручную в соответствии с предпочтениями пользователя.

Для работы с личными сообщениями и уведомлениями реализован многоколоночный макет, который значительно упрощает навигацию по сравнению с версией для iPhone. Это позволяет одновременно просматривать список чатов и переписку, а также управлять уведомлениями с меньшим количеством переходов.

Запуск Instagram✴ для iPad стал вторым крупным релизом Meta✴ для платформы после выхода официального приложения WhatsApp несколькими месяцами ранее.