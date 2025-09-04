Сегодня 04 сентября 2025
Присяжные в суде Сан-Франциско обязали Google выплатить более $425 млн за нарушение конфиденциальности

В минувшую среду жюри присяжных вынесло по итогам слушаний в суде Сан-Франциско (США) вердикт, согласно которому компания Google должна будет выплатить $425,7 млн в качестве компенсации по коллективному иску о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни, пишет ресурс Bloomberg.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Коллегия присяжных в составе восьми человек установила, что Google обманывала пользователей, продолжая сохранять и копировать их данные с помощью сторонних приложений, нарушая закон штата Калифорния о конфиденциальности, даже если пользователи отключали в настройках устройств параметр «История веб-поиска и приложений» (Web & App Activity).

Истцы подчеркнули, что с 2016 года Google всё ещё могла получать данные о пользователях из таких сервисов, как Uber Technologies, PayPal Holdings, Venmo и Meta Platforms, а также Instagram, использующих внутренние сервисы аналитики данных Google. Google продолжала собирать данные, несмотря на обещание пользователям контролировать их данные, утверждается в иске, поданном в июле 2020 года. «Обещания и заверения Google в отношении конфиденциальности — откровенная ложь», — заявили адвокаты истцов в иске. Всего было подано три коллективных иска к Google.

В ходе судебного разбирательства Google утверждала, что чётко предупреждала пользователей о том, что отключение функции «История веб-поиска и приложений» означает, что их данные будут анонимизированы, но всё равно будут отслеживаться для предоставления сводной статистики сторонним приложениям.

В заключительном заявлении адвокат Google Бенедикт Хур (Benedict Hur) из Cooley LLP сообщил, что как только пользователь отключает функцию отслеживания, ему открывается экран с вопросом «Вы уверены?», на котором говорится, что пользователи могут «узнать о данных, которые Google продолжает собирать, и почему», перейдя по дополнительной ссылке. «Не было никакого нарушения, утечки, неправомерного использования данных, обмена данными или продажи данных», — заявил адвокат.

Присяжные признали Google ответственной по двум из трёх исков о нарушении конфиденциальности, поданных истцами. Они пришли к выводу, что Google действовала без злого умысла, а значит, дополнительные штрафные санкции начисляться не будут. Окружной судья Ричард Сиборг (Richard Seeborg) вынес приговор по коллективному иску от имени 98 млн пользователей Google, пострадавших от действий компании. При равном распределении между участниками группы пострадавших сумма компенсации составит около $4 на каждого участника. Изначально истцы требовали выплатить $31 млрд компенсации.

Google объявила о намерении подать апелляцию на решение суда. «Это решение неверно истолковывает принципы работы наших продуктов, — заявил представитель компании Хосе Кастанеда (Jose Castaneda). — Наши инструменты обеспечения конфиденциальности дают людям контроль над своими данными, и когда они отключают персонализацию, мы уважаем этот выбор».

Теги: google, судебные разбирательства, конфиденциальность, штраф, сша
