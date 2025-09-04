Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям

Компания OpenAI предоставила бесплатным пользователям ChatGPT доступ к функции Projects, которая раньше предлагалась только платным подписчикам. Projects — «проекты» — позволяют распределять разговоры с ИИ по темам, настраивать запросы, ограничивать доступ к данным, выбирать визуальное оформление и т. д., сообщает Engadget.

Функция Projects уже доступна в приложении для Android и в браузерной веб-версии. iOS-приложение будет обновлено «в ближайшие дни», говорится в официальном аккаунте OpenAI в X.

Projects представляют собой систему проектов-папок, где можно распределять разговоры с ChatGPT в зависимости от темы. У каждого такого проекта может быть собственный цвет и иконка по выбору пользователя, свои настройки и ограничения на информацию, которой может пользоваться ИИ. Эти возможности особенно пригодятся тем, кто работает с нейросетями регулярно и в сложных задачах.

Также в Projects повышен лимит на загрузку файлов. На бесплатном тарифе можно прикреплять 5 файлов, на Plus — 25, на Pro — 40.

Ранее Projects была доступна только платным подписчикам, но в OpenAI взяли курс на постепенное расширение возможностей для широкого круга пользователей. Раньше точно так же перешли из платной в бесплатную категорию функции Deep Research и ChatGPT Voice. В компании считают, что такие шаги будут стимулировать переход бесплатных пользователей на платные тарифы.