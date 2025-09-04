Сегодня 04 сентября 2025
В Швейцарии почту и продукты начали дост...
В Швейцарии почту и продукты начали доставлять на робособаках

Одной из очевидных сфер применения беспилотников и самодвижущихся платформ разной грузоподъёмности остаётся логистика, поэтому компании по всему миру расширяют эксперименты в этой области. В Швейцарии муниципальные власти Регенсдорфа разрешили местной почтовой службе и компании по доставке продуктов начать применение робособак RIVR ONE.

Источник изображения: RIVR, New Atlas

Источник изображения: RIVR, New Atlas

Последние в рамках данного эксперимента будут оснащены колёсами на конечностях, которые позволят им перемещаться с грузом до 30 кг на спине, фиксируемым при помощи специальных зажимов. Колёса оснащаются тормозными механизмами, которые в заблокированном состоянии позволяют четвероногим роботам преодолевать разного рода преграды и передвигаться по лестницам. По гладким поверхностям роботы способны передвигаться на разблокированных колёсах.

За ориентирование на местности у роботов RIVR ONE отвечают лидар, камеры и приёмник GPS. Роботы могут оснащаться рукой-манипулятором, который способен принимать, передавать и удерживать лёгкие предметы небольшого размера. В частности, в такой руке робот может сжимать письмо, которое доставит адресату без привлечения обычного почтальона. Основную часть маршрута по городу роботы будут преодолевать в фирменных фургонах почтовой службы Швейцарии или машинах Migros Online, а вот «последнюю милю» до клиента с грузом на спине они уже будут проезжать своим ходом. Пока работа таких доставщиков будет осуществляться под надзором человека. Непосредственно роботы RIVR уже приняли участие в других экспериментах: они развозили заказы из ресторанов в Цюрихе и доставляли посылки в Техасе.

Источник:

Теги: робопёс, швейцария, робот-собака, робот-курьер, почта
