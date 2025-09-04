Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Произошёл серьёзный сбой в работе сервис...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Произошёл серьёзный сбой в работе сервисов Google

В работе некоторых служб Google произошёл крупный сбой, из-за которого несколько тысяч пользователей лишились доступа к своей электронной почте и картографическим сервисам компании.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Первые сообщения о неполадках в работе Google стали поступать сегодня, 4 сентября, около 5:00 мск. Пользователи от Восточной Европы до Великобритании жаловались на работу служб «Google Карты», «Google Диск» и почтового сервиса Gmail. Поток жалоб достиг пика в 5:45 мск, когда на платформу Downdetector поступили 327 сообщений. В Болгарии, Румынии и Греции перестал работать Gmail, а пользователи из Турции не смогли открыть YouTube. В других регионах служба «Google Карты» перестала загружать картографические данные, искать местоположения и рассчитывать маршруты. Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с доступом к «Google Диску».

От самой Google комментариев по поводу инцидента пока не поступало. Пользователи сообщают, что при попытке открыть неработающие сервисы, им выводятся сообщения об «ошибках сервера 5xx» — такие ошибки указывают, что проблема на стороне Google, а не пользователей. Впрочем, в некоторых случаях, пользователи, установившие обновление Pixel Drop с дизайном Material 3 видят сообщение о «проблеме с вашей сетью», что, учитывая массовый характер сбоев, едва ли соответствует действительности.

Факт наличия проблемы подтвердили и на уровне властей. Например, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян (Omer Fatih Sayan) заявил, что у Google наблюдается «сбой, затронувший Android и связанные с ним сервисы в Турции и европейском регионе», — его слова приводит британский таблоид The Sun.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Присяжные в суде Сан-Франциско обязали Google выплатить более $425 млн за нарушение конфиденциальности
Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жалуются на проблемы с дисплеем
Буквально одно слово в решении суда спасло сделку Apple и Google на $20 млрд в год
Акции Google резко подорожали после того, как компания увернулась от принудительной продажи Chrome
Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила
ЕС продолжит строго регулировать технологическую отрасль, несмотря на угрозы Трампа
Теги: google, gmail, сбой
google, gmail, сбой
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого 5 мин.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 34 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 6 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 7 мин.
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей 10 мин.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 46 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 57 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 2 ч.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 3 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 4 ч.
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой 4 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.