Произошёл серьёзный сбой в работе сервисов Google

В работе некоторых служб Google произошёл крупный сбой, из-за которого несколько тысяч пользователей лишились доступа к своей электронной почте и картографическим сервисам компании.

Первые сообщения о неполадках в работе Google стали поступать сегодня, 4 сентября, около 5:00 мск. Пользователи от Восточной Европы до Великобритании жаловались на работу служб «Google Карты», «Google Диск» и почтового сервиса Gmail. Поток жалоб достиг пика в 5:45 мск, когда на платформу Downdetector поступили 327 сообщений. В Болгарии, Румынии и Греции перестал работать Gmail, а пользователи из Турции не смогли открыть YouTube. В других регионах служба «Google Карты» перестала загружать картографические данные, искать местоположения и рассчитывать маршруты. Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с доступом к «Google Диску».

От самой Google комментариев по поводу инцидента пока не поступало. Пользователи сообщают, что при попытке открыть неработающие сервисы, им выводятся сообщения об «ошибках сервера 5xx» — такие ошибки указывают, что проблема на стороне Google, а не пользователей. Впрочем, в некоторых случаях, пользователи, установившие обновление Pixel Drop с дизайном Material 3 видят сообщение о «проблеме с вашей сетью», что, учитывая массовый характер сбоев, едва ли соответствует действительности.

Факт наличия проблемы подтвердили и на уровне властей. Например, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян (Omer Fatih Sayan) заявил, что у Google наблюдается «сбой, затронувший Android и связанные с ним сервисы в Турции и европейском регионе», — его слова приводит британский таблоид The Sun.