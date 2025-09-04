«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге

Портал IGN в рамках рубрики IGN First представил эксклюзивный геймплейный ролик предстоящего фэнтезийного ролевого экшена Nioh 3 от издательства Koei Tecmo и разработчиков из японской студии Team Ninja.

Напомним, события Nioh 3 развернутся в исторически неспокойном для Японии периоде Сэнгоку. Игрокам в роли юного воина Токугавы Иэясу, который готовится стать следующим сёгуном, предстоит защищать страну от нападения ёкаев.

Обнародованное IGN восьмиминутное видео демонстрирует сражение со знаменитым японским полководцем Такэдой Сингэном (Takeda Shingen), которого в прошлых частях можно было встретить лишь в форме враждебного духа.

В Nioh 3 прославленный полководец предстаёт в виде огромного (два−три человеческих роста) четырёхрукого звероподобного демона. Битва с ним у автора IGN заняла шесть с половиной минут.

Уровень мастерства журналиста вызвал вопросы, но от встречи с Такэдой Сингэном лицом к лицу и улучшений работы камеры фанаты остались в восторге. «Уже лучшая игра 2026 года для меня», — поделился mahiro_fan с форума ResetEra.

Создатели Nioh 3 обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, грозных монстров, полюбившийся игрокам редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.

Релиз Nioh 3 ожидается в начале 2026 года на PC (Steam) и PS5. Прошедшее в июне на консоли Sony альфа-тестирование собрало по большей части положительные отзывы, но разработчики уже наметили план улучшений.