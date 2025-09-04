RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке»

Национальный магазин цифрового контента RuStore объявил о партнёрстве с Агентством креативных индустрий Москвы (АКИ) на благо российской индустрии мобильных видеоигр.

RuStore и АКИ нацелены построить экосистему для развития мобильных игр на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации — совместного проекта Правительства Москвы и Агентства креативных индустрий.

В рамках инициативы мобильных разработчиков ждут акселерационные и образовательные программы, продвижение проектов московских команд в RuStore, на российских и зарубежных выставках.

Первый акселератор стартует до конца осени — в нём примут участие более 30 студий. Прогнозируется, что к 2030 году доля московских проектов на рынке мобильных разработок «может вырасти на треть».

По словам главы RuStore Дмитрия Панкрушева, благодаря партнёрству с АКИ магазин сможет предоставлять разработчикам более комплексную поддержку и «способствовать появлению новых российских хитов на мировом рынке».

«Сотрудничество с RuStore позволит системно продвигать столичные мобильные проекты, повышать их видимость для инвесторов, ускорять доступ к аудитории в России и на внешних рынках», — уверена гендиректор АКИ Гюльнара Агамова.

В RuStore подчёркивают, что кластер — не только обучение и полезные связи, но и студии захвата движений, звукозаписи, лекционные и киберспортивные площадки: «Всё, чтобы идеи быстрее превращались в игры и находили свою аудиторию».