Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android RuStore и АКИ создадут экосистему для ра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке»

Национальный магазин цифрового контента RuStore объявил о партнёрстве с Агентством креативных индустрий Москвы (АКИ) на благо российской индустрии мобильных видеоигр.

Источник изображений: RuStore

Источник изображений: RuStore

RuStore и АКИ нацелены построить экосистему для развития мобильных игр на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации — совместного проекта Правительства Москвы и Агентства креативных индустрий.

В рамках инициативы мобильных разработчиков ждут акселерационные и образовательные программы, продвижение проектов московских команд в RuStore, на российских и зарубежных выставках.

Первый акселератор стартует до конца осени — в нём примут участие более 30 студий. Прогнозируется, что к 2030 году доля московских проектов на рынке мобильных разработок «может вырасти на треть».

По словам главы RuStore Дмитрия Панкрушева, благодаря партнёрству с АКИ магазин сможет предоставлять разработчикам более комплексную поддержку и «способствовать появлению новых российских хитов на мировом рынке».

«Сотрудничество с RuStore позволит системно продвигать столичные мобильные проекты, повышать их видимость для инвесторов, ускорять доступ к аудитории в России и на внешних рынках», — уверена гендиректор АКИ Гюльнара Агамова.

В RuStore подчёркивают, что кластер — не только обучение и полезные связи, но и студии захвата движений, звукозаписи, лекционные и киберспортивные площадки: «Всё, чтобы идеи быстрее превращались в игры и находили свою аудиторию».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
МТС взялась за разработку собственных видеоигр
«Ростелеком» нацелился создать конкурента Steam и VK Play, в том числе для российской игровой консоли
Почти 90 % российских разработчиков игр остались без господдержки, но не по своей вине
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It
«007 кадров», 30 минут геймплея и дата выхода: Sony устроила демонстрацию шпионского боевика 007 First Light от создателей Hitman
Теги: rustore, игры, россия
rustore, игры, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого 5 мин.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 34 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 6 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 7 мин.
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей 10 мин.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 46 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 57 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 2 ч.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 3 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 4 ч.
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой 4 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.