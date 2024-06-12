В Сколково создадут передовой центр разработки отечественных видеоигр

В следующем году в Сколково будет открыт первый в России кластер видеоигр и анимации, резидентами которого станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики игр и анимационные студии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Площадь кластера составит порядка 40 тыс. м2. По словам Собянина, здесь будет установлено инновационное оборудование, которое обеспечит возможность создания с нуля видеоигр и 3D-анимации любого типа и сложности. Предполагается разместить в кластере современную студию захвата движения, высокопроизводительные серверы для графики и многое другое. Здесь также можно будет проводить конференции, где смогут общаться и обмениваться опытом представители индустрии.

Мэр столицы также сообщил, что для молодых специалистов будет организована большая образовательная площадка. Он отметил, что Агентство креативных индустрий запускает «Фабрику видеоигр», где специалисты смогут совершенствовать имеющиеся навыки, а также пополнять багаж знаний. В частности, здесь обучат геймдизайну, разработке игрового движка, 3D-графике, тестированию и организации работы в команде.

Планы руководства столицы также включают оказание поддержки московским разработчикам в экспорте видеоигр за рубеж. Это позволит столичным компаниям принимать участие в международных мероприятия, где можно будет продемонстрировать свою продукцию и заключить контракты.

Сергей Собянин выразил уверенность, что создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И вскоре будут созданы игры, основанные на истории, культуре и географии Москвы.