Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard дл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android

Google выпустила масштабное обновление для пользователей Android в рамках релиза Android 16 QPR1, внедрив ИИ-инструменты экранной клавиатуры Gboard на всех поддерживаемых устройствах и представив интерфейс для функции Quick Share. Ранее доступные только для смартфонов Pixel 10 функции умного редактирования текста теперь стали доступны всем владельцам Android-устройств.

Источник изображения: Google

Источник изображений: Google

Новые инструменты для написания текста в Gboard позволяют проверять текст, перефразировать его или добавлять больше деталей, при этом вся обработка происходит локально, без передачи данных в облако. Как отмечают в Google, хотя не каждому пользователю это пригодится, те, кто хочет сделать своё сообщение более профессиональным или, наоборот, более непринуждённым, найдут эту функцию полезной. Кроме того, ИИ-инструмент Gboard, анонсированный в прошлом месяце, теперь доступен на смартфонах других производителей.

Ещё более интересным нововведением стал редизайн функции Quick Share, ранее известной как Nearby Share и предназначенной для быстрой и удобной передачи файлов. Quick Share включает отдельные вкладки для отправки и приёма файлов, упрощая выбор учётной записи, поиск подключённых устройств и передачу нескольких файлов одновременно. Вкладка «Получить» особенно удобна, так как отображает индикаторы прогресса загрузки, позволяет быстро отменить передачу или просмотреть содержимое, загружающееся на устройство пользователя.

Также Google официально запустила навигацию по стикерам из Emoji Kitchen, ранее замеченную в тестовых сборках ещё весной. Теперь можно просматривать доступные комбинации стикеров без необходимости первоначального выбора двух разных эмодзи для создания нового уникального гибридного стикера. По данным 9to5Google, функция уже могла быть предустановлена на некоторых устройствах, но теперь активна для всех.

Дополнительно вводится поддержка совместного прослушивания аудио через Bluetooth на устройствах с поддержкой LE Audio (стандарт для беспроводной передачи звука, построенный на базе Bluetooth Low Energy), что позволяет пользователям синхронно транслировать звук сразу на несколько гарнитур.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Android закрыли уязвимость, позволявшую захватить контроль над смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi
В стандартной клавиатуре для Android появилась настройка размера шрифта
Microsoft нашла способ отключить рекламу в YouTube для Android без подписки Premium
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям
Apple встроит в Siri поисковик на базе ИИ от Google в следующем году
Финансовый директор xAI покинул компанию всего после нескольких месяцев работы
Теги: google, android, ai, ии
google, android, ai, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого 5 мин.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 34 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 6 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 7 мин.
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей 10 мин.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 46 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 57 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 2 ч.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 3 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 4 ч.
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой 4 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.