Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android

Google выпустила масштабное обновление для пользователей Android в рамках релиза Android 16 QPR1, внедрив ИИ-инструменты экранной клавиатуры Gboard на всех поддерживаемых устройствах и представив интерфейс для функции Quick Share. Ранее доступные только для смартфонов Pixel 10 функции умного редактирования текста теперь стали доступны всем владельцам Android-устройств.

Новые инструменты для написания текста в Gboard позволяют проверять текст, перефразировать его или добавлять больше деталей, при этом вся обработка происходит локально, без передачи данных в облако. Как отмечают в Google, хотя не каждому пользователю это пригодится, те, кто хочет сделать своё сообщение более профессиональным или, наоборот, более непринуждённым, найдут эту функцию полезной. Кроме того, ИИ-инструмент Gboard, анонсированный в прошлом месяце, теперь доступен на смартфонах других производителей.

Ещё более интересным нововведением стал редизайн функции Quick Share, ранее известной как Nearby Share и предназначенной для быстрой и удобной передачи файлов. Quick Share включает отдельные вкладки для отправки и приёма файлов, упрощая выбор учётной записи, поиск подключённых устройств и передачу нескольких файлов одновременно. Вкладка «Получить» особенно удобна, так как отображает индикаторы прогресса загрузки, позволяет быстро отменить передачу или просмотреть содержимое, загружающееся на устройство пользователя.

Также Google официально запустила навигацию по стикерам из Emoji Kitchen, ранее замеченную в тестовых сборках ещё весной. Теперь можно просматривать доступные комбинации стикеров без необходимости первоначального выбора двух разных эмодзи для создания нового уникального гибридного стикера. По данным 9to5Google, функция уже могла быть предустановлена на некоторых устройствах, но теперь активна для всех.

Дополнительно вводится поддержка совместного прослушивания аудио через Bluetooth на устройствах с поддержкой LE Audio (стандарт для беспроводной передачи звука, построенный на базе Bluetooth Low Energy), что позволяет пользователям синхронно транслировать звук сразу на несколько гарнитур.