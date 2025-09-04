Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы

Облачные рабочие столы становятся экономически выгодной альтернативой традиционным корпоративным рабочим станциям по оценке аналитической компании Gartner. В ближайшие годы DaaS (Desktop as a Service) может охватить до 95 % рабочих мест. При этом переход обусловлен не только масштабируемостью, но и снижением совокупной стоимости владения, особенно при использовании тонких клиентов.

По информации издания The Register, ссылающегося на отчёт Gartner, совокупная стоимость владения (TCO) решений DaaS, особенно при интеграции с тонкими клиентами, уже сейчас ниже, чем у стандартных ноутбуков, во многих сценариях использования. Компании постепенно увеличивают долю DaaS в своей ИТ-инфраструктуре, однако чаще всего внедряют его для отдельных групп пользователей, а не как полную замену физических ПК. К 2027 году, как прогнозирует Gartner, 20 % работников будут использовать облачный рабочий стол в качестве основного места работы (по сравнению с 10 % в 2019 году). При этом к указанному сроку виртуальные рабочие столы станут экономически целесообразными для 95 % сотрудников, что значительно выше показателя в 40 %, зафиксированного четыре года назад.

Аналитики отмечают, что DaaS фактически вытеснил новые развёртывания локальных решений виртуализации рабочих столов (VDI). При этом Gartner констатирует, что крайне редко встречает организации, планирующие внедрение новых локальных (on-premises) VDI-решений: новые развёртывания почти исключительно строятся на DaaS, а существующие локальные системы компаний либо мигрируют в облако, либо переходят на облачные управляющие платформы. Среди поставщиков Gartner выделяет Microsoft как лидера рынка благодаря широкому охвату технологий цифрового рабочего места, гипермасштабируемому облаку и интеграции с ИИ. Известно, что Microsoft предлагает три облачных DaaS-решения — Azure Virtual Desktop, Windows 365 и Microsoft Dev Box. При этом Gartner предупреждает, что компания делает ставку на Windows 365, что требует от покупателей взвешенного подхода при выборе платформы.

Американская технологическая компания Citrix также признана лидером: аналитики отмечают сильные стороны её протокола и управляющей платформы, а также широкую совместимость с другими системами. Однако клиенты Citrix сталкиваются с тем, что продукты продаются только в пакетах, включающих ненужные компоненты, а крупным заказчикам редко предлагаются подписки короче трёх лет. Другая компания-лидер в области цифровых рабочих пространств Omnissa — бывшее подразделение VMware по вычислениям на стороне пользователя — получила высокую оценку за универсальность решений для развёртываний любого масштаба, однако у клиентов возникают опасения по поводу устойчивости глобальной поддержки. Одновременно AWS вошла в число лидеров благодаря интеграции инструментов управления в своё решение Amazon WorkSpaces.

Эксперт из Dell Тони Фостер (Tony Foster) предположил, что виртуальные рабочие столы в будущем могут потребоваться не только людям, но и программным агентам на основе искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, ИИ-агентам, способным бронировать отели, назначать встречи и выполнять другие рутинные задачи, потребуется отдельный доступ к вычислительной среде, так как стандартные рабочие столы, ориентированные на человека, окажутся для них неэффективными. Агентам не нужны мыши и всплывающие уведомления, им потребуются специализированные среды, оптимизированные под автоматизированное взаимодействие. Фостер задался вопросом о лицензировании таких рабочих мест и рассмотрел два возможных подхода: отдельные лицензии для человеческого и агентного использования, либо единую лицензию, покрывающую работу пользователя и определённое число действующих от его имени агентов. Отметим, что Microsoft уже предлагает специальный тип лицензии Unattended License для не пользовательских учётных записей, например, для приложений или скриптов, которые работают в фоновом режиме и не требуют участия человека.