Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10

Более 120 миллионов компьютеров по всему миру будут работать под управлением Windows 10 после 14 октября 2025 года, официальной даты окончания её поддержки. Аналитическая компания Nexthink оценивает, что расширенная поддержка Windows 10 обойдётся бизнес-сообществу примерно в $7,3 млрд.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Прогноз основан на предположении, что все 120 миллионов компьютеров, всё ещё использующих Windows 10, будут платить по $61 на одно устройство в течение первого года расширенной поддержки.

И всё же дополнительные расходы, связанные с расширенной поддержкой Windows 10, компенсируются преимуществами, которые даёт дальнейшее использование Windows 10. Анализ Nexthink показывает, что устройства с Windows 11 в настоящее время работают менее стабильно — у них чаще происходят сбои системы (1,2 % по сравнению с 0,6 % для Windows 10). И в таких случаях чаще приходится прибегать к аппаратной перезагрузке (9,9 % по сравнению с 8,5 % для Windows 10). Стабильность и надёжность особенно важны для корпоративного использования.

Приведённые выше цифры актуальны только для компаний и государственных организаций, которые обязаны платить за расширенную поддержку Windows 10. Частным пользователям доступны два бесплатных варианта расширенной поддержки Windows 10 в дополнение к платной программе Extended Security Updates (ESU):

  • можно активировать функцию резервного копирования Windows, которая синхронизирует настройки компьютера в облаке OneDrive. Для этого потребуется учётная запись Microsoft. OneDrive предоставляет 5 Гбайт бесплатного пространства;
  • можно накопить и обменять 1000 баллов по программе Microsoft Rewards. Пользователи получают эти баллы за использование сервисов Microsoft, таких как поиск Bing. Для этого также требуется учётная запись Microsoft.

Возможность продолжать получать бесплатные обновления безопасности Windows 10 как минимум ещё год, вероятно, является одной из главных причин, по которой Windows 10 по-прежнему остается такой популярной среди пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 10, операционная система, поддержка
