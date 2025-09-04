Сегодня 05 сентября 2025
Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников

Портал Game Developer со ссылкой на представителя издательства 2K сообщил, что в американской студии Firaxis Games (XCOM, Marvel's Midnight Suns, Sid Meier’s Civilization VII) прошли увольнения.

Источник изображений: 2K

По словам представителя 2K, в рамках «реструктуризации и оптимизации» рабочего процесса ради «гибкости, сотрудничества и креативности» Firaxis Games была вынуждена расстаться с частью персонала.

Информации о количестве уволенных официальное заявление 2K не содержало, но источники Game Developer докладывают, что работы лишились «десятки» специалистов Firaxis Games.

В частности, в LinkedIn о своём сокращении высказались сценаристка Эмма Кидвелл (Emma Kidwell), старший тестировщик Логан Блэквуд (Logan Blackwood), ведущий художник по персонажам Мэтью Дэвис (Matthew Davis) и другие.

Marvel's Midnight Suns разочаровала 2K продажами

Marvel's Midnight Suns разочаровала 2K продажами

Увольнения настигли Firaxis спустя семь месяцев после релиза глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII, запуск которой гендиректор владеющей 2K компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) назвал слабым.

Зельник подчеркнул, что результаты Sid Meier’s Civilization VII вписываются в долгосрочные прогнозы Take-Two и со временем игра «успешно и убедительно займёт своё место в пантеоне "Цивилизаций"».

Civilization VII заработала самые низкие оценки в истории основной серии и заслужила в Steam более 35 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 47 %). В сервисе Valve игра менее популярна, чем Civilization VI (вышла в 2016 году) и Civilization V (2010).

