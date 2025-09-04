Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников

Портал Game Developer со ссылкой на представителя издательства 2K сообщил, что в американской студии Firaxis Games (XCOM, Marvel's Midnight Suns, Sid Meier’s Civilization VII) прошли увольнения.

По словам представителя 2K, в рамках «реструктуризации и оптимизации» рабочего процесса ради «гибкости, сотрудничества и креативности» Firaxis Games была вынуждена расстаться с частью персонала.

Информации о количестве уволенных официальное заявление 2K не содержало, но источники Game Developer докладывают, что работы лишились «десятки» специалистов Firaxis Games.

В частности, в LinkedIn о своём сокращении высказались сценаристка Эмма Кидвелл (Emma Kidwell), старший тестировщик Логан Блэквуд (Logan Blackwood), ведущий художник по персонажам Мэтью Дэвис (Matthew Davis) и другие.

Увольнения настигли Firaxis спустя семь месяцев после релиза глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII, запуск которой гендиректор владеющей 2K компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) назвал слабым.

Зельник подчеркнул, что результаты Sid Meier’s Civilization VII вписываются в долгосрочные прогнозы Take-Two и со временем игра «успешно и убедительно займёт своё место в пантеоне "Цивилизаций"».

Civilization VII заработала самые низкие оценки в истории основной серии и заслужила в Steam более 35 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 47 %). В сервисе Valve игра менее популярна, чем Civilization VI (вышла в 2016 году) и Civilization V (2010).