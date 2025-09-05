Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США

Для действующего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) таможенные пошлины стали основным рычагом воздействия не только на внешнеторговых партнёров в политической сфере, но и на конкретные компании. Он пригрозил скорым повышением тарифов для тех, кто не готов организовать производство чипов на территории США.

Накануне встречи с лидерами компаний технологического сектора президент Трамп вернулся к теме локализации производства чипов: «Да, я обсудил это с людьми. Чипы и полупроводники — мы будем вводить тарифы по ним для компаний, которые не готовы обосноваться (в США). Мы введём тарифы очень скоро». При этом американский лидер не уточнил, о каких сроках или ставках тарифов идёт речь. Он тут же пояснил, что тариф будет значительным, но не очень высоким, хотя и достаточным для того, чтобы компании почувствовали необходимость строительства предприятий по выпуску чипов в США. «Если они не придут, будет введён тариф», — резюмировал Трамп.

Поскольку на мероприятии, во время которого эти заявления были сделаны, присутствовал глава Apple Тим Кук (Tim Cook), то он удостоился персонального внимания американского президента. «Я бы сказал, что Тим Кук в этом смысле будет в очень хорошей форме», — выразил свою оценку ситуации для Apple Дональд Трамп. Напомним, что Apple недавно взяла на себя обязательство вложить в экономику США в течение ближайших четырёх лет не менее $600 млрд, хотя собственно об организации производства iPhone в США, на которой настаивает Трамп, речь до сих пор не идёт. В прошлом месяце американский президент пообещал ввести импортные пошлины на ввоз полупроводниковых компонентов в размере 100 %, но выразил готовность освободить от них даже те компании, которые только пообещали локализовать производство, а не только начали это делать.