Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Функция Google Circle to Search теперь о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке

Google сообщила о расширении возможностей перевода в функции визуального поиска Circle to Search, благодаря чему перевод текста будет виден при прокрутке, пишет ресурс TechCrunch.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

«Перевод — одна из самых популярных функций Circle to Search. Вы можете получить больше контекста для публикаций в социальных сетях от авторов, говорящих на другом языке, или просматривать меню при бронировании столиков в ресторанах за границей», сообщили в блоге Google, отметив, что до этого момента приходилось перезапускать процесс перевода каждый раз при прокрутке или изменении содержимого на экране.

Теперь перевод производится непрерывно при прокрутке страницы и даже при переключении приложений. Если, например, пользователь при прокрутке страницы в соцсети Instagram видит публикацию с изображениями, содержащими текст на другом языке, он сможет использовать новую функцию, чтобы читать его на родном языке с непрерывным переводом при прокрутке фотографий.

Для доступа к новой функции пользователям необходимо удерживать кнопку «Домой» или панель навигации, чтобы запустить Circle to Search, затем — нажать значок «Перевод» и далее — «Прокрутить и перевести».

Google сообщила, что начнёт распространять обновление для платформы Android на этой неделе, начиная с некоторых устройств семейства Samsung Galaxy.

Ранее Google добавила в Circle to Search режим AI Mode, поддержку в прохождении игр, а также запустила возможность использования Circle to Search для решения уравнений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google интегрировала Veo 3 в «Google Фото» для бесплатного использования, но с ограничениями
TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android
Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников
Microsoft открыла исходный код древнего языка программирования Microsoft BASIC
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
Теги: google, ии, перевод
google, ии, перевод
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 21 мин.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 3 ч.
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4 3 ч.
OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ 4 ч.
Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга 5 ч.
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений 5 ч.
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений 5 ч.
Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке 6 ч.
Новая статья: Для дома и работы: обзор российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6 6 ч.
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong 6 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 17 мин.
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке 54 мин.
«Вымпелком» построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой 58 мин.
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки 2 ч.
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499 2 ч.
Разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США 2 ч.
Lenovo представила мощный 16″ игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D, RTX 5080 и сменными кейкапами 3 ч.
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse 3 ч.
Lenovo представила игровые OLED-мониторы Legion Pro — до 32″, до 4K и до 280 Гц 3 ч.
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима 3 ч.