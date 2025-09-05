Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке

Google сообщила о расширении возможностей перевода в функции визуального поиска Circle to Search, благодаря чему перевод текста будет виден при прокрутке, пишет ресурс TechCrunch.

«Перевод — одна из самых популярных функций Circle to Search. Вы можете получить больше контекста для публикаций в социальных сетях от авторов, говорящих на другом языке, или просматривать меню при бронировании столиков в ресторанах за границей», — сообщили в блоге Google, отметив, что до этого момента приходилось перезапускать процесс перевода каждый раз при прокрутке или изменении содержимого на экране.

Теперь перевод производится непрерывно при прокрутке страницы и даже при переключении приложений. Если, например, пользователь при прокрутке страницы в соцсети Instagram✴ видит публикацию с изображениями, содержащими текст на другом языке, он сможет использовать новую функцию, чтобы читать его на родном языке с непрерывным переводом при прокрутке фотографий.

Для доступа к новой функции пользователям необходимо удерживать кнопку «Домой» или панель навигации, чтобы запустить Circle to Search, затем — нажать значок «Перевод» и далее — «Прокрутить и перевести».

Google сообщила, что начнёт распространять обновление для платформы Android на этой неделе, начиная с некоторых устройств семейства Samsung Galaxy.

Ранее Google добавила в Circle to Search режим AI Mode, поддержку в прохождении игр, а также запустила возможность использования Circle to Search для решения уравнений.