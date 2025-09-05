Сегодня 05 сентября 2025
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений

MMO c элементами выживания в открытом мире Dune: Awakening от норвежского издателя и разработчика Funcom (Conan Exiles) готовится к первой скидке и бесплатным выходным.

Источник изображения: Steam (1amdaBEAST)

Источник изображения: Steam (1amdaBEAST)

Как стало известно, с 11 по 22 сентября на Dune: Awakening будет действовать скидка 20 %. В российском Steam игра стоит 2990 рублей, так что на период акции цена должна снизиться до 2392 рублей.

Вместе со скидкой стартуют и первые бесплатные выходные в истории Dune: Awakening. С 11 по 15 сентября игра будет доступна для ознакомления без необходимости покупки.

Источник изображения: Funcom

Источник изображения: Funcom

В отличие от августовской бесплатной пробной версии (10 часов, только стартовые локации, никакого кооператива с пользователями полной игры), новая акция не предполагает «никаких ограничений» по времени или контенту.

Кроме того, участникам бесплатных выходных разрешат играть с покупателями Dune: Awakening (нужно выбрать один и тот же мир), а весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную игру после приобретения.

В рамках бесплатных выходных пользователи также смогут опробовать контентное обновление «Глава 2» (см. анонсирующий трейлер выше), которое выйдет на день раньше запланированного — 9 сентября — и принесёт с собой:

  • продолжение основного сюжета;
  • новые контакты и случайные события;
  • новую броню для разных архетипов;
  • дополнительные возможности персонализации героя, включая новые причёски и тату, а также опцию изменения внешности после начала игры;
  • новое платное дополнение («Утраченная добыча») из сезонного абонемента.

Dune: Awakening вышла 10 июня на PC (Steam) и менее чем за две недели продалась в количестве 1 млн копий, установив новый рекорд для Funcom. Релиз проекта на PS5, Xbox Series X и S ожидается в 2026 году.

dune: awakening, funcom, симулятор выживания, mmo
