Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Марк Цукерберг решил засудить Марка Цуке...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга

Адвокат по делам о банкротстве из штата Индиана Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подал в суд на Марка Цукерберга — гендиректора гиганта соцсетей Meta, сообщает TechCrunch. Юрист пожаловался на большие неудобства из-за того, что является двойным тёзкой миллиардера.

Адвокат Марк Цукерберг. Источник изображения: iammarkzuckerberg.com

Адвокат Марк Цукерберг (источник изображения: iammarkzuckerberg.com)

Адвокат Марк Цукерберг ведёт на Facebook коммерческую страницу, которую использует для рекламы своей юридической практики и общения с потенциальными клиентами. Но за последние восемь лет её блокировали пять раз, когда система модерации на платформе помечала его учётную запись как страницу самозванца, выдающего себя за создателя соцсети. В действительности Марк Цукерберг не выдаёт себя за Марка Цукерберга, потому что он тоже Марк Цукерберг. В иске он отметил, что занимается юридической практикой с тех пор, когда основателю Facebook было всего три года.

«Это не смешно. Не смешно, когда они берут мои деньги. Это взбесило меня по-настоящему», — признался адвокат в интервью. За рекламу своей страницы на платформе Meta он заплатил $11 000, и когда его аккаунт заблокировали как страницу самозванца, деньги на рекламу продолжали списываться. В иске юрист привёл копию переписки за 2020 год, в которой задаёт вопросы об ошибочной блокировке и отмечает, что проблема обсуждается с администрацией платформы с 2017 года. «А ещё если случайно встретите более молодого и богатого Марка Цукерберга, передайте ему от меня привет и скажите, что он меня раздражает каждый день», — написал адвокат своему двойному тёзке в одном из писем.

Марк Цукерберг — глава ***. Источник изображения: Mark Zuckerberg

Марк Цукерберг — глава Meta (источник изображения: Mark Zuckerberg)

Дошло до того, что он создал сайт, на котором рассказывает, как изменилась его жизнь из-за такого имени. «Я не могу пользоваться своим именем при бронировании или ведении дел, потому что мой звонок принимают за розыгрыш и бросают трубку. Иногда моя жизнь напоминает рекламу про Майкла Джордана (Michael Jordan) на ESPN, в которой из-за [того же] имени у простого человека постоянно возникает путаница», — посетовал юрист.

Хотя обычным человеком его не назовёшь: Марк Цукерберг — уважаемый специалист в области законодательства о банкротстве. Иногда он летает в Лас-Вегас на выступления, но и на своей территории без призрака знаменитого тёзки не обходится. «Когда я выступал в Лас-Вегасе, у эскалатора меня ждал водитель лимузина с табличкой „Марк Цукерберг“, что вызвало сумятицу в огромной толпе разочарованных людей», — рассказал адвокат. Ему регулярно поступают телефонные звонки и сообщения, адресованные главе Meta, и иногда в них содержатся угрозы убийством или просьбы о деньгах. Но когда дело дошло до возможной потери дохода, терпение юриста лопнуло.

«Нам известно, что в мире не один Марк Цукерберг, и мы в этом деле разберёмся», — заявили в Meta. «Я не желаю Марку Цукербергу зла. Надеюсь, всё у него будет хорошо, но скажу вот что: поисковая выдача по запросу „Марк Цукерберг банкротство“ останется за мной. И если у него возникнут финансовые трудности, и он окажется в Индиане, я с радостью займусь его делом в честь нашей эпонимии», — написал юрист на своём сайте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Охрана как у президента: Цукерберг, Маск и другие ИТ-магнаты увеличили расходы на безопасность, но платят за это другие
Цукерберг снова обещает революцию — ИИ-амбиции Meta✴ напомнили о провале метавселенной
Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта
Илон Маск нашёл новую причину затянуть с выплатой выходных пособий уволенным сотрудникам Twitter
Россиянам больше нельзя искать экстремизм в интернете, рекламировать VPN и размещать рекламу в Instagram✴
Meta✴ без спроса заполонила свои соцсети ИИ-двойниками Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон и других знаменитостей
Теги: me, марк цукерберг, судебные разбирательства
me, марк цукерберг, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 21 мин.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 3 ч.
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4 3 ч.
OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ 4 ч.
Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга 5 ч.
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений 5 ч.
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений 5 ч.
Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке 6 ч.
Новая статья: Для дома и работы: обзор российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6 6 ч.
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong 6 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 17 мин.
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке 54 мин.
«Вымпелком» построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой 58 мин.
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки 2 ч.
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499 2 ч.
Разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США 2 ч.
Lenovo представила мощный 16″ игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D, RTX 5080 и сменными кейкапами 3 ч.
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse 3 ч.
Lenovo представила игровые OLED-мониторы Legion Pro — до 32″, до 4K и до 280 Гц 3 ч.
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима 3 ч.