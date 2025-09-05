Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга

Адвокат по делам о банкротстве из штата Индиана Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подал в суд на Марка Цукерберга — гендиректора гиганта соцсетей Meta✴, сообщает TechCrunch. Юрист пожаловался на большие неудобства из-за того, что является двойным тёзкой миллиардера.

Адвокат Марк Цукерберг ведёт на Facebook✴ коммерческую страницу, которую использует для рекламы своей юридической практики и общения с потенциальными клиентами. Но за последние восемь лет её блокировали пять раз, когда система модерации на платформе помечала его учётную запись как страницу самозванца, выдающего себя за создателя соцсети. В действительности Марк Цукерберг не выдаёт себя за Марка Цукерберга, потому что он тоже Марк Цукерберг. В иске он отметил, что занимается юридической практикой с тех пор, когда основателю Facebook✴ было всего три года.

«Это не смешно. Не смешно, когда они берут мои деньги. Это взбесило меня по-настоящему», — признался адвокат в интервью. За рекламу своей страницы на платформе Meta✴ он заплатил $11 000, и когда его аккаунт заблокировали как страницу самозванца, деньги на рекламу продолжали списываться. В иске юрист привёл копию переписки за 2020 год, в которой задаёт вопросы об ошибочной блокировке и отмечает, что проблема обсуждается с администрацией платформы с 2017 года. «А ещё если случайно встретите более молодого и богатого Марка Цукерберга, передайте ему от меня привет и скажите, что он меня раздражает каждый день», — написал адвокат своему двойному тёзке в одном из писем.

Дошло до того, что он создал сайт, на котором рассказывает, как изменилась его жизнь из-за такого имени. «Я не могу пользоваться своим именем при бронировании или ведении дел, потому что мой звонок принимают за розыгрыш и бросают трубку. Иногда моя жизнь напоминает рекламу про Майкла Джордана (Michael Jordan) на ESPN, в которой из-за [того же] имени у простого человека постоянно возникает путаница», — посетовал юрист.

Хотя обычным человеком его не назовёшь: Марк Цукерберг — уважаемый специалист в области законодательства о банкротстве. Иногда он летает в Лас-Вегас на выступления, но и на своей территории без призрака знаменитого тёзки не обходится. «Когда я выступал в Лас-Вегасе, у эскалатора меня ждал водитель лимузина с табличкой „Марк Цукерберг“, что вызвало сумятицу в огромной толпе разочарованных людей», — рассказал адвокат. Ему регулярно поступают телефонные звонки и сообщения, адресованные главе Meta✴, и иногда в них содержатся угрозы убийством или просьбы о деньгах. Но когда дело дошло до возможной потери дохода, терпение юриста лопнуло.

«Нам известно, что в мире не один Марк Цукерберг, и мы в этом деле разберёмся», — заявили в Meta✴. «Я не желаю Марку Цукербергу зла. Надеюсь, всё у него будет хорошо, но скажу вот что: поисковая выдача по запросу „Марк Цукерберг банкротство“ останется за мной. И если у него возникнут финансовые трудности, и он окажется в Индиане, я с радостью займусь его делом в честь нашей эпонимии», — написал юрист на своём сайте.