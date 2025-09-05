Сегодня 05 сентября 2025
Новости Software
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС

Компания Microsoft намерена вывести сервис для совместной работы Teams из пакетов Office 365 и Microsoft 365, чтобы избежать крупного штрафа в Евросоюзе в рамках проводимого антимонопольного расследования. В дополнение к этому софтверный гигант снизит стоимость версий без видеоконференцсвязи и повысит совместимость с приложениями конкурирующих разработчиков. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Valent Lau / Unsplash

Источник изображения: Valent Lau / Unsplash

В сообщении сказано, что отраслевой регулятор ЕС одобрит предложение Microsoft, в рамках которого Teams будет продаваться отдельно от Office 365 и Microsoft 365. Ожидается, что этот шаг ознаменует передышку в напряжённых отношениях между США и ЕС после резких высказываний президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу нападок европейских властей на IT-компании из Кремниевой долины.

Ранее регулятор ЕС заявлял, что Microsoft с 2019 года злоупотребляет доминирующим рыночным положением, что даёт Teams несправедливое преимущество перед конкурентами. По данным источника, решение по антимонопольному делу против Microsoft находится в черновом виде, поэтому его конечная версия может быть изменена. Официальные представители Еврокомиссии и Microsoft воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Иск регулятора к Microsoft был подан после жалобы сервиса для совместной работы Slack в 2019 году. В 2021 году платформу купила компания Salesforce за $27,7 млрд. Новость о готовящемся решении по делу Microsoft появилась после резкой критики со стороны Белого дома в отношении ужесточения требований к американским технологическим компаниям в регионе. Еврокомиссия также отложила планы оштрафовать Google на этой неделе из-за опасений спровоцировать негативную реакцию со стороны Трампа.

Теги: microsoft, teams, антимонопольное расследование, евросоюз
