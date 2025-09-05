Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки

Хакерская атака на компьютерные системы британского автопроизводителя Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) практически парализовала его основные бизнес-направления, пишет Telegraph.co.uk. В воскресенье JLR экстренно отключила информационные системы и попытки их перезапустить пока не увенчались успехом.

Приостановка работы компьютерных систем отразилась не только на производстве, но и на работе автомастерских, которые сейчас не могут проводить диагностику и размещать заказы на новые запчасти у JLR для ремонта автомобилей Range Rover, Discovery и Defender, а также спорткаров Jaguar. В Великобритании зарегистрировано более миллиона автомобилей Land Rover и около 373 тыс. моделей Jaguar.

Сообщается, что некоторые автомастерские JLR продолжают работать, используя имеющийся запас запчастей, и компания оказывает им техническую поддержку.

Электронный каталог запчастей компании включает 100 тыс. наименований с указанием совместимых деталей и дополнительной информацией, и без доступа к нему найти нужную деталь для конкретной модели непросто.

Пол Майерс (Paul Myers) из компании Britpart, поставщика запчастей для Land Rover, сообщил, что глобальные поставки запчастей JLR фактически остановились, поскольку автопроизводитель не может получать и отправлять заказы. «У нас всё ещё есть значительные запасы запчастей, и мы можем доставлять их через собственную транспортную сеть, но это ограничивает возможности мастерских по ремонту автомобилей», — добавил он.

В минувшую среду JLR всё ещё не могла назвать конкретные сроки, когда будут устранены неполадки в её компьютерной системе. И на данный момент в британских СМИ пока нет сообщений о возобновлении работы её инфраструктуры, как и на сайте самой компании.