Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Более миллиона владельцев автомобилей Ra...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки

Хакерская атака на компьютерные системы британского автопроизводителя Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) практически парализовала его основные бизнес-направления, пишет Telegraph.co.uk. В воскресенье JLR экстренно отключила информационные системы и попытки их перезапустить пока не увенчались успехом.

Источник изображения: JLR

Источник изображения: JLR

Приостановка работы компьютерных систем отразилась не только на производстве, но и на работе автомастерских, которые сейчас не могут проводить диагностику и размещать заказы на новые запчасти у JLR для ремонта автомобилей Range Rover, Discovery и Defender, а также спорткаров Jaguar. В Великобритании зарегистрировано более миллиона автомобилей Land Rover и около 373 тыс. моделей Jaguar.

Сообщается, что некоторые автомастерские JLR продолжают работать, используя имеющийся запас запчастей, и компания оказывает им техническую поддержку.

Электронный каталог запчастей компании включает 100 тыс. наименований с указанием совместимых деталей и дополнительной информацией, и без доступа к нему найти нужную деталь для конкретной модели непросто.

Пол Майерс (Paul Myers) из компании Britpart, поставщика запчастей для Land Rover, сообщил, что глобальные поставки запчастей JLR фактически остановились, поскольку автопроизводитель не может получать и отправлять заказы. «У нас всё ещё есть значительные запасы запчастей, и мы можем доставлять их через собственную транспортную сеть, но это ограничивает возможности мастерских по ремонту автомобилей», — добавил он.

В минувшую среду JLR всё ещё не могла назвать конкретные сроки, когда будут устранены неполадки в её компьютерной системе. И на данный момент в британских СМИ пока нет сообщений о возобновлении работы её инфраструктуры, как и на сайте самой компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры атаковали Jaguar Land Rover — производство автомобилей остановлено
В WhatsApp экстренно закрыли опасную уязвимость, которой активно пользовались хакеры
Лучшая защита — нападение: Google начнёт проводить кибератаки на хакеров
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse
Электрический микрокар Astraux Mini EV обойдётся первым покупателям всего в €5999
Этой осенью Waymo начнёт перевозить пассажиров на беспилотных такси в аэропорт Сан-Хосе
Теги: jaguar land rover, автопилот, запчасти, кибератака
jaguar land rover, автопилот, запчасти, кибератака
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 21 мин.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 3 ч.
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4 3 ч.
OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ 4 ч.
Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга 5 ч.
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений 5 ч.
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений 5 ч.
Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке 6 ч.
Новая статья: Для дома и работы: обзор российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6 6 ч.
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong 6 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 17 мин.
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке 54 мин.
«Вымпелком» построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой 58 мин.
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки 2 ч.
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499 2 ч.
Разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США 2 ч.
Lenovo представила мощный 16″ игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D, RTX 5080 и сменными кейкапами 3 ч.
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse 3 ч.
Lenovo представила игровые OLED-мониторы Legion Pro — до 32″, до 4K и до 280 Гц 3 ч.
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима 3 ч.