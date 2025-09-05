Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple обвинили в нарушении патентов на т...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri»

Компания Cerence, бывшая дочерняя структура Nuance Communications, стоявшая у истоков технологии распознавания речи для Siri, подала в суд на Apple, обвинив её в нарушении шести патентов, связанных с функциями виртуальной клавиатуры и активации голосового помощника Siri. Об этом сообщило издание 9to5Mac. В иске утверждается, что Apple использует запатентованные технологии без лицензии в устройствах, начиная с iOS 13 и более поздних версий, а также в Apple Watch и HomePod.

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

В своём заявлении Cerence указывает, что ещё в 2021 году компания обращалась к Apple с предложением о покупке или лицензировании ряда патентов, касающихся мобильного ввода текста и технологии пробуждения устройства по голосовой команде Wake Word. По словам истца, Apple была предоставлена подробная документация, включая описание портфеля патентов, таблицы, демонстрирующие ссылки на патенты Cerence в собственных заявках Apple, а также схемы соответствия этих патентов продуктам и функциям Apple, которые, якобы, их нарушают. Cerence утверждает, что проводила с Apple переговоры, однако по поводу патентов на мобильный ввод текста соглашения достигнуто не было.

Предметом спора стали несколько патентов. В их числе патенты на систему распознавания слов на основе раскладки виртуальной клавиатуры, систему ввода текста непрерывным движением, известную как Slide to Type, систему селективного ввода на основе отслеживания параметров движения устройства, а также патенты на улучшение ввода текста и методы обнаружения голосовой команды в режиме низкого энергопотребления. Cerence утверждает, что эти технологии используются в iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod, начиная с определённых версий iOS и watchOS.

Компания требует от суда признать, что Apple нарушила её патенты, запретить дальнейшее нарушение, а также взыскать компенсацию ущерба и текущие лицензионные сборы. Судебное разбирательство пройдёт в окружном суде Западного округа Техаса (США), который традиционно считается благоприятной юрисдикцией для патентных истцов, что может усложнить позицию Apple в ходе процесса. Истец также настаивает на рассмотрении дела с участием присяжных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Присяжные в суде Сан-Франциско обязали Google выплатить более $425 млн за нарушение конфиденциальности
Отрасль затаила дыхание —Tesco, крупнейшая розничная сеть в Великобритании, подала в суд на Broadcom из-за изменения лицензионной политики VMware
Буквально одно слово в решении суда спасло сделку Apple и Google на $20 млрд в год
Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США
В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink
Ведущего дизайнера Lamborghini переманила на работу Xiaomi
Теги: apple, суд, ios
apple, суд, ios
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 31 мин.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 3 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 5 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 5 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 7 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 7 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 8 ч.
«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei 8 ч.
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 9 ч.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 11 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 5 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 5 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 6 ч.
На IFA 2025 показали пауэрбанк, который работает даже с пробитой батареей 7 ч.
Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором 7 ч.
Mitsubishi Heavy Industries удвоит производство газовых турбин в связи с ростом индустрии ЦОД 8 ч.
Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K 8 ч.
Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P с процессорами Core Ultra 200 и графикой Nvidia RTX Blackwell 8 ч.
Dreame представила свой дебютный монитор X1 Ultra 9 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 9 ч.