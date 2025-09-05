Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri»

Компания Cerence, бывшая дочерняя структура Nuance Communications, стоявшая у истоков технологии распознавания речи для Siri, подала в суд на Apple, обвинив её в нарушении шести патентов, связанных с функциями виртуальной клавиатуры и активации голосового помощника Siri. Об этом сообщило издание 9to5Mac. В иске утверждается, что Apple использует запатентованные технологии без лицензии в устройствах, начиная с iOS 13 и более поздних версий, а также в Apple Watch и HomePod.

В своём заявлении Cerence указывает, что ещё в 2021 году компания обращалась к Apple с предложением о покупке или лицензировании ряда патентов, касающихся мобильного ввода текста и технологии пробуждения устройства по голосовой команде Wake Word. По словам истца, Apple была предоставлена подробная документация, включая описание портфеля патентов, таблицы, демонстрирующие ссылки на патенты Cerence в собственных заявках Apple, а также схемы соответствия этих патентов продуктам и функциям Apple, которые, якобы, их нарушают. Cerence утверждает, что проводила с Apple переговоры, однако по поводу патентов на мобильный ввод текста соглашения достигнуто не было.

Предметом спора стали несколько патентов. В их числе патенты на систему распознавания слов на основе раскладки виртуальной клавиатуры, систему ввода текста непрерывным движением, известную как Slide to Type, систему селективного ввода на основе отслеживания параметров движения устройства, а также патенты на улучшение ввода текста и методы обнаружения голосовой команды в режиме низкого энергопотребления. Cerence утверждает, что эти технологии используются в iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod, начиная с определённых версий iOS и watchOS.

Компания требует от суда признать, что Apple нарушила её патенты, запретить дальнейшее нарушение, а также взыскать компенсацию ущерба и текущие лицензионные сборы. Судебное разбирательство пройдёт в окружном суде Западного округа Техаса (США), который традиционно считается благоприятной юрисдикцией для патентных истцов, что может усложнить позицию Apple в ходе процесса. Истец также настаивает на рассмотрении дела с участием присяжных.