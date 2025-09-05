Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei

До релиза приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei от американской студии Sucker Punch Productions (принадлежит Sony) остаётся ещё без малого месяц, а игра уже оказалась на руках у обозревателей.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Согласно сообщениям ведущего The Game Awards Джеффа Кейли (Geoff Keighley) и редактора GamingTrend Дэвида Бёрдетта (David Burdette), в ночь на 5 сентября Sony разослала журналистам и блогерам копии Ghost of Yotei на обзор.

На прохождение и написание рецензии у прессы будет немногим меньше трёх недель — эмбарго на публикацию Ghost of Yotei спадёт 25 сентября в 16:00 по Москве, то есть за семь дней до официального релиза игры.

Практика показывает, что разработчики и издатели идут на снятие эмбарго до выпуска продукта, когда не сомневаются в его успехе. Уверенность Sony передаётся и фанатам. «Внушает оптимизм», — поделился Galkinator с форума ResetEra.

События Ghost of Yotei развернутся в 1603 году — спустя более 300 лет после Ghost of Tsushima — на острове Эдзо (в будущем Хоккайдо) в районе горы Ётей. Игрокам достанется роль нового призрака — бродячей воительницы по имени Ацу.

По сюжету бандиты из «Ётейской шестёрки» убили семью Ацу и оставили девочку умирать, но она выжила и задалась целью покарать убийц. Образ героини вдохновлён мифом об онрё — мстительном духе в японском фольклоре.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Обещают наибольший уровень свободы в истории Sucker Punch, вдохновлённую классическими фильмами о самураях боевую систему и бесплатный мультиплеерный режим Legends (в 2026 году).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ghost of Yotei выйдет в срок — наследник Ghost of Tsushima ушёл на золото за месяц до релиза
Sony показала 17 минут геймплея Ghost of Yotei и анонсировала лимитированные PS5 в стиле игры
Sony подтвердила дату выхода Ghost of Yotei — новый трейлер раскрыл сюжетную завязку игры
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений
Теги: ghost of yotei, sucker punch productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
ghost of yotei, sucker punch productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 31 мин.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 3 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 5 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 5 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 7 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 7 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 8 ч.
«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei 8 ч.
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 9 ч.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 11 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 5 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 5 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 6 ч.
На IFA 2025 показали пауэрбанк, который работает даже с пробитой батареей 7 ч.
Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором 7 ч.
Mitsubishi Heavy Industries удвоит производство газовых турбин в связи с ростом индустрии ЦОД 8 ч.
Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K 8 ч.
Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P с процессорами Core Ultra 200 и графикой Nvidia RTX Blackwell 8 ч.
Dreame представила свой дебютный монитор X1 Ultra 9 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 9 ч.