«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei

До релиза приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei от американской студии Sucker Punch Productions (принадлежит Sony) остаётся ещё без малого месяц, а игра уже оказалась на руках у обозревателей.

Согласно сообщениям ведущего The Game Awards Джеффа Кейли (Geoff Keighley) и редактора GamingTrend Дэвида Бёрдетта (David Burdette), в ночь на 5 сентября Sony разослала журналистам и блогерам копии Ghost of Yotei на обзор.

На прохождение и написание рецензии у прессы будет немногим меньше трёх недель — эмбарго на публикацию Ghost of Yotei спадёт 25 сентября в 16:00 по Москве, то есть за семь дней до официального релиза игры.

Практика показывает, что разработчики и издатели идут на снятие эмбарго до выпуска продукта, когда не сомневаются в его успехе. Уверенность Sony передаётся и фанатам. «Внушает оптимизм», — поделился Galkinator с форума ResetEra.

События Ghost of Yotei развернутся в 1603 году — спустя более 300 лет после Ghost of Tsushima — на острове Эдзо (в будущем Хоккайдо) в районе горы Ётей. Игрокам достанется роль нового призрака — бродячей воительницы по имени Ацу.

По сюжету бандиты из «Ётейской шестёрки» убили семью Ацу и оставили девочку умирать, но она выжила и задалась целью покарать убийц. Образ героини вдохновлён мифом об онрё — мстительном духе в японском фольклоре.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Обещают наибольший уровень свободы в истории Sucker Punch, вдохновлённую классическими фильмами о самураях боевую систему и бесплатный мультиплеерный режим Legends (в 2026 году).