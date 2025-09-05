Сегодня 06 сентября 2025
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team сообщили о выходе своей следующей игры — приключенческого хоррора на выживание Cronos: The New Dawn, вдохновлённого Dead Space и Resident Evil.

Источник изображения: Steam (Morana)

Источник изображения: Steam (Morana)

Напомним, для предзаказавших расширенное издание игра стартовала ещё два дня назад, а официальный релиз состоялся сегодня, 5 сентября, на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

Стоимость стандартного издания Cronos: The New Dawn составляет $60, а расширенного (включает внутриигровые бонусы, саундтрек и артбук) — $70. В российском сегменте игра не продаётся.

Cronos: The New Dawn полностью совместима со Steam Deck (источник изображения: Steam)

Cronos: The New Dawn полностью совместима со Steam Deck (источник изображения: Steam)

С момента старта расширенного доступа Cronos: The New Dawn получила в Steam более 600 (750 с учётом покупок вне магазина Valve) «очень положительных» обзоров — рейтинг игры составляет 85 % (86 %).

Первые покупатели ругают прихрамывающую оптимизацию, а хвалят атмосферу, напряжённый геймплей и качественную графику. «Красиво, страшно, залипательно и интересно», — резюмировал DarkmasEvgen.

На фоне релиза пиковый онлайн Cronos: The New Dawn в Steam достиг 4172 человек — это третий результат в истории Bloober Team на площадке после Silent Hill 2 (23,6 тысячи) и оригинальной Layers of Fear (145 тысяч).

Cronos: The New Dawn предлагает антураж постапокалиптической Польши 80-х, переплетение восточноевропейского брутализма с ретрофутуристическими технологиями, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский язык.

Теги: cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор
