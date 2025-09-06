Сегодня 06 сентября 2025
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке

Европейская комиссия оштрафовала Google на на 2,95 млрд евро за антиконкурентную практику в рекламном технологическом секторе. Это уже четвёртый крупный штраф для корпорации в рамках десятилетнего антимонопольного разбирательства с регуляторами ЕС. Решение было принято по жалобе Европейского совета издателей и на фоне ранее звучавших угроз со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о возможных ответных мерах против действий ЕС в отношении крупных технологических компаний.

Источник изображения: Adarsh Chauhan/Unsplash

Источник изображения: Adarsh Chauhan/Unsplash

Изначально намерение оштрафовать Google должно было быть реализовано в понедельник, сообщает Reuters, однако планы антимонопольного регулятора во главе с Терезой Риверой (Teresa Ribera) были сорваны из-за возражений торгового комиссара Мароша Шефчовича (Maros Sefcovic), опасавшегося негативного воздействия на переговоры по тарифам на автомобили с США. В итоговом решении в пятницу Комиссия указала, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке с 2014 года, продвигая собственные сервисы для показа онлайн-рекламы в ущерб конкурентам и издателям. Компании предписано прекратить подобную практику и устранить конфликт интересов, уведомив в течение 60 дней о планах по выполнению распоряжения.

Регулятор подтвердил предварительную позицию о необходимости для Google продать часть своего бизнеса, однако заявил о готовности сначала оценить предлагаемые компанией меры по исправлению ситуации. Тереза Ривера заявила, что Google должна предложить серьёзный план по устранению конфликта интересов, пригрозив в противном случае применить более строгие меры. Она подчеркнула, что цифровые рынки должны основываться на доверии и справедливости, а публичные институты обязаны действовать, когда доминирующие игроки злоупотребляют своей властью.

Google со своей стороны раскритиковала решение, намереваясь обжаловать его в суде и назвала штраф необоснованным. Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland) заявила, что требования Еврокомиссии нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затруднив их монетизацию. По её словам, в предоставлении услуг для рекламодателей и издателей нет ничего антиконкурентного, а альтернатив сервисам Google на данный момент просто нет. Новый штраф, как отмечено выше, стал для компании уже четвёртым после рекордного штрафа в 4,3 млрд евро в 2018 году, 2,42 млрд в 2017 году и 1,49 млрд в 2019 году.

Источник:

Теги: google, еврокомиссия, штрафы
