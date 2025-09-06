Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность

Специалисты из iFixit провели разборку нового смартфона Google Pixel 10 и присвоили ему предварительную оценку ремонтопригодности на уровне шести баллов из десяти возможных. Анализ показал, что устройство имеет в этом плане как положительные, так и традиционно проблемные стороны для осуществления ремонта.

В ходе разборки эксперты узнали, что аккумулятор извлекается с помощью вытяжных лент — операция не самая простая, но и не самая сложная в современных смартфонах. В нижней части корпуса расположен модульный и легко заменяемый порт USB-C, однако доступ к материнской плате, на которой установлен процессор Tensor G5, затруднён из-за конструкции камеры. Дисплей, как и ожидалось, плотно приклеен, что значительно усложняет его замену. Главным же нововведением линейки Pixel 10 стала система Pixelsnap с магнитами, аналогичная MagSafe компании Apple.

В iFixit отметили, что заднее стекло снимается легко, а внутренняя компоновка выполнена аккуратно и содержит меньшее количество винтов по сравнению с большинством флагманов, а также унификацию всех винтов под стандарт T3 Torx Plus. Существенным плюсом назван модульный разъём для зарядки. В то же время инженеры указали, что и батарея, и экран по-прежнему надёжно зафиксированы клеем, что будет усложнять ремонт.