Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Специалисты iFixit оценили Google Pixel ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность

Специалисты из iFixit провели разборку нового смартфона Google Pixel 10 и присвоили ему предварительную оценку ремонтопригодности на уровне шести баллов из десяти возможных. Анализ показал, что устройство имеет в этом плане как положительные, так и традиционно проблемные стороны для осуществления ремонта.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

В ходе разборки эксперты узнали, что аккумулятор извлекается с помощью вытяжных лент — операция не самая простая, но и не самая сложная в современных смартфонах. В нижней части корпуса расположен модульный и легко заменяемый порт USB-C, однако доступ к материнской плате, на которой установлен процессор Tensor G5, затруднён из-за конструкции камеры. Дисплей, как и ожидалось, плотно приклеен, что значительно усложняет его замену. Главным же нововведением линейки Pixel 10 стала система Pixelsnap с магнитами, аналогичная MagSafe компании Apple.

В iFixit отметили, что заднее стекло снимается легко, а внутренняя компоновка выполнена аккуратно и содержит меньшее количество винтов по сравнению с большинством флагманов, а также унификацию всех винтов под стандарт T3 Torx Plus. Существенным плюсом назван модульный разъём для зарядки. В то же время инженеры указали, что и батарея, и экран по-прежнему надёжно зафиксированы клеем, что будет усложнять ремонт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности
Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений
Samsung представила субфлагман Galaxy S25 FE с чипом Exynos 2400 и множеством ИИ-функций за €749
Анонсирован смартфон Redmi 15C с батареей на 6000 мА·ч и быстрой зарядкой на 33 Вт по цене от 9990 рублей
Теги: google pixel 10, смартфоны, ремонтопригодность, ifixit
google pixel 10, смартфоны, ремонтопригодность, ifixit
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке
Робот Tesla Optimus нового поколения показался на видео
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима
Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов 2 ч.
Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах 5 ч.
OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд 6 ч.
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 14 ч.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 16 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 18 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 18 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 19 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 20 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 20 ч.
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом 2 ч.
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9 3 ч.
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69 6 ч.
Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность 6 ч.
Qualcomm считает, что техпроцессы Intel пока не слишком хороши, чтобы ими пользоваться 6 ч.
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ 13 ч.
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке 13 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 17 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 18 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 18 ч.