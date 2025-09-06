Qualcomm считает, что техпроцессы Intel пока не слишком хороши, чтобы ими пользоваться

Многие эксперты сходятся во мнении, что спасение производственного бизнеса Intel во многом зависит от появления крупных сторонних заказчиков, но руководство Qualcomm утверждает, что пока не готово пользоваться услугами Intel, хотя и могло бы рассмотреть такую возможность.

В интервью Bloomberg генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) дал понять, что производственные возможности Intel пока не устраивают его компанию: «На сегодня Intel не является опцией. Мы хотели бы, чтобы Intel была опцией». Вместо этого пока Qualcomm будет пользоваться услугами имеющихся контрактных производителей в лице TSMC и Samsung. Добавим, что ранее она также заказывала выпуск своих чипов китайской SMIC, но в силу политических причин подобное сотрудничество в последние годы стало затруднительным.

Qualcomm также переживает трансформацию бизнеса, но пока справляется с этим лучше, чем Intel. Пытаясь снизить свою зависимость от стагнирующего рынка смартфонов, Qualcomm активнее продвигает свои решения в сфере автомобильной электроники, робототехники и Интернета вещей. К 2029 году эти направления будут приносить ей до $22 млрд выручки. Вчера стало известно, что Qualcomm приложила руку к созданию компонентной базы для бортовых систем новейшего кроссовера BMW iX3. Предметом особой гордости Qualcomm является высокая экономичность подобных решений при высоком быстродействии, что важно в случае с электромобилями. Компания, по словам Амона, разрабатывает все свои чипы, исходя из предположения, что они будут питаться от аккумуляторной батареи, а не от розетки в стене.