Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов

Медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) подала в суд на Midjourney за то, что та позволяет создавать изображения и видео с образами Бэтмена, Супермена, Джокера и других персонажей студии, что является нарушением авторских прав последней. Иск подан в федеральный суд Калифорнии, пишет Hollywood Reporter.

Пример генерации образа Бэтмена сервисом Midjourney.

Пример генерации образа Бэтмена сервисом Midjourney. Источник изображения: Hollywood Reporter

Согласно иску WBD, ИИ-сервис Midjourney позволяет беспрепятственно генерировать образы персонажей, защищаемые законом об интеллектуальных и авторских правах. Помимо вышеупомянутых героев кинематографической вселенной, это также персонажи мультфильмов Looney Tunes и Cartoon Network. В Warner подспудно делают комплимент Midjourney, подчёркивая, что генерация очень качественная и практически неотличима от кадров из реальных фильмов.

«Midjourney открыто и целенаправленно нарушает авторские права, и мы подаём иск, чтобы защитить наш контент, наших партнёров и наши инвестиции», — говорится в исковом заявлении.

В качестве доказательств к иску прилагаются десятки примеров, где сгенерированные изображения совпадают с кадрами из фильмов, например, сцены с Бэтменом из культового фильма «Тёмный рыцарь». Даже если вводить нейтральные запросы без упоминания имён персонажей, например «битва супергероев», ИИ всё равно может генерировать изображения, очень похожие на персонажей вселенных Warner.

По утверждению WBD, Midjourney нарушает авторские права ещё и с коммерческой выгодой для себя, поскольку сервис предлагает платную подписку по цене от $10 до $120 в месяц.

Это не первый подобный иск крупной киностудии против Midjourney — ранее аналогичные иски подавали Disney и NBCUniversal.

Сама Midjourney ранее отвергла обвинения в аналогичных исках от Disney и Universal, заявляя, что обучение модели на публично доступных изображениях — это «честное использование», а ответственность за выбор и генерацию контента лежит на пользователях, которые подписываются на соблюдение условий сервиса.

В качестве компенсации WBD требует либо выплаты всех доходов, полученных Midjourney от использования её контента, либо компенсации в размере $150 тыс. за каждое своё произведение, использовавшееся для обучения нейросети.

Теги: искусственный интеллект, midjourney, warner bros., суды, авторские права
