06 сентября 2025
DeepSeek представит к концу года новую м...
Новости Software
DeepSeek представит к концу года новую модель с функциями ИИ-агента и самообучением

Стартап DeepSeek разрабатывает новую модель с более продвинутыми функциями ИИ-агента, способную выполнять многоэтапные действия с минимальным участием человека, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Система также будет способна обучаться и совершенствоваться на основе своих предыдущих действий.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

ИИ-агенты считаются следующим этапом эволюции ИИ. Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wehfeng) настроен на то, чтобы его команда представила новую модель в IV квартале этого года, сообщили источники.

После выхода модели R1 китайский стартап выпускал лишь её незначительные обновления, в то время как его конкуренты в США и Китае за это время разработали целый ряд новых моделей. Местные СМИ связывают задержку с выходом следующей модели R2 с желанием Ляна сделать всё на высоком уровне, хотя есть и предложения о возможных сбоях в обучении или разработке.

Работа DeepSeek над созданием новой агентно-ориентированной модели, о которой ранее не сообщалось, отражает более широкие изменения в технологической индустрии, отметил Bloomberg.

За последние несколько месяцев OpenAI, Anthropic и Microsoft представили собственные версии агентского программного обеспечения для оптимизации личных и профессиональных задач. Китайский стартап Butterfly Effect также привлёк к себе внимание экспертов, представив так называемого универсального ИИ-агента Manus AI, способного выполнять сложные задачи без прямого руководства со стороны человека.

Новое поколение ИИ-сервисов предназначено для выполнения более сложных задач, от поиска вариантов отдыха до написания и отладки компьютерного кода. Согласно недавно вышедшему исследовательскому отчёту Goldman Sachs, следующим важным шагом в развитии генеративного ИИ станет повышение производительности бизнеса с помощью ИИ-агентов.

Ближайшей целью DeepSeek, как и ИИ-отрасли, является создание всё более автономных ИИ-систем, способных инициировать и выполнять сложные действия в реальном мире практически без вмешательства человека. На сегодняшний день ИИ-агенты всё ещё требуют контроль со стороны людей.

Источник:

deepseek, ии, ии-агент
