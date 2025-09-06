Сегодня 06 сентября 2025
Утечка раскрыла дизайн супертонкого Samsung Galaxy S26 Edge, который выйдет в начале 2026 года

Ресурс Android Headlines опубликовал рендеры смартфона Galaxy S26 Edge, предоставленные известным инсайдером OnLeaks, которые подтверждают слухи о том, что новая модель Samsung имеет большое сходство с грядущими iPhone 17 компании Apple. Анонс Galaxy S26 Edge, скорее всего, состоится в январе следующего года.

Источник изображений: OnLeaks/Android Headlines

Источник изображений: OnLeaks/Android Headlines

Рендеры Galaxy S26 Edge, созданные OnLeaks на основании CAD-файлов, используемых для создания аксессуаров, отображают устройство с радикально иным дизайном, включающим выступающий модуль для двух камер, полностью занимающий верхнюю часть задней панели от края до края.

Согласно данным Android Headlines, Galaxy S26 Edge займёт место модели Galaxy S26+ и будет иметь размеры 158,4 × 75,7 × 5,5 мм (10,8 мм с учётом выступающего модуля для камер). Новый аппарат получился даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge, несмотря на слухи о более ёмком аккумуляторе.

Передняя часть Galaxy S26 Edge выглядит лаконично благодаря тонким, равномерным рамкам и небольшому отверстию в верхней части в центре экрана для фронтальной камеры. Боковые грани более закруглены, чем у Galaxy S25 Edge, а задняя часть корпуса выполнена с изгибами для более комфортного размещения в руке.

Как утверждает Android Headlines, новый смартфон будет иметь встроенные магниты для беспроводной зарядки Qi2.

Сообщается, что эти рендеры вряд ли отражают окончательный дизайн, но они соответствуют макетам, которые недавно появились в сети, что добавляет утечке достоверности.

О спецификациях Galaxy S26 Edge говорить пока рано — слишком много времени до его анонса. Тем не мене уже курсируют слухи о том, что смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, как у Galaxy S25+ и Galaxy S25 Edge, с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость батареи будет увеличена до 4200 мА·ч с 3900 мА·ч у предшественника. Также сообщается о чипах Snapdragon 8 Elite 2/8 Elite Gen 5, 12/16 Гбайт оперативной памяти, основной 200-Мп камере, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным сенсором.

