Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию

Разработчики из Gearbox Software совместно с издательством 2K напомнили о скором релизе своего амбициозного лутер-шутера Borderlands 4 с помощью нового трейлера, объявив о «недели запуска».

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

На странице с игрой в Steam также появился «План развития» — дорожная карта обновлений, которые должны выйти в период с четвёртого квартала 2025-го по первый квартал 2026-го. Авторы подготовили как бесплатный, так и платный контент, но сюжетные дополнения будут доступны только за деньги.

Первый набор дополнительных сюжетных миссий под названием «Безумная Элли и хранилище проклятых» должен выйти в начале 2026 года. Он добавит в шутер новые зоны и карты, ключевые сюжетные миссии и дополнительные задания, новое легендарное снаряжение и предметы стиля. Покупатели набора Borderlands 4 Super Deluxe за $130 получат доступ к этому контенту бесплатно и сразу после его выхода.

Borderlands 4 поступит в продажу на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Согласно опубликованной карте с точным временем релиза для разных регионов, на ПК шутер выйдет 11 сентября в 19:00 по московскому времени, на других платформах — в полночь следующего дня. Версия для Switch 2 станет доступна с 3 октября, однако инсайдеры утверждают, что она плохо работает на гибридной консоли Nintendo.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: borderlands 4, gearbox software, 2k, шутер
