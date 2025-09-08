Сегодня 08 сентября 2025
ASML намеревается стать крупным инвестором ИИ-стартапа Mistral AI

Нидерландская компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире, и опосредованно зарабатывает на буме систем искусственного интеллекта, поставляя соответствующее оборудование для выпуска чипов. Более близкое участие в бурно растущей отрасли ASML готова обеспечить через инвестиции в капитал французской Mistral AI.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Последняя, как отмечает Reuters, в рамках привлечения средств через раунд C намерена получить 1,7 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро могут поступить от ASML. Сделка позволит производителю литографического оборудования получить место для своего представителя в совете директоров Mistral AI. Без учёта раунда C, капитализация Mistral AI достигнет 10 млрд евро и сделает компанию самым дорогим представителем сегмента ИИ в Европе. В прошлом году Mistral AI оценивалась в $6 млрд, стартап поддерживает финансами и компания Nvidia. Наиболее оптимистичные источники оценивают капитализацию компании в $14 млрд с учётом новых раундов финансирования.

Принято считать, что прогресс в развитии Mistral AI позволит европейским компаниям снизить зависимость от китайских и американских больших языковых моделей. Для самой ASML сделка с Mistral AI выгодна тем, что языковые модели этого стартапа позволят ускорить разработку новых литографических технологий и повысить эффективность использования уже выпускаемого оборудования.

Источник:

Теги: asml, mistral ai, ии, инвестиции
