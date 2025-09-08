Сегодня 08 сентября 2025
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone...
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса

Уже завтра компания Apple проведёт презентацию, в рамках которой представит широкой публике новинки, включая смартфоны iPhone 17. В преддверии этого события в интернете появились данные о ёмкости аккумуляторов всех новых iPhone. Эту информацию обнаружил в базе правовых актов в Китае и опубликовал в соцсети X инсайдер с ником ShrimpApplePro.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

В сообщении сказано, что, в зависимости от региона iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут доступны с физическим слотом для SIM-карты, а также в версиях без него (eSIM). Информация о наличии или отсутствии физического слота для SIM-карты в базовом iPhone 17 приведена не была.

Ранее ходили слухи, что в этом году Apple откажется от использования физической SIM-карты в iPhone во многих странах за пределами домашнего рынка. Однако в некоторых странах, например, в Китае, Apple придётся сохранить слот для SIM-карты, как того требуют действующее в стране законодательство. Ожидается, что iPhone 17 Air будет лишён физической SIM-карты во многих странах из-за своего ультратонкого дизайна и ограниченного пространства внутри корпуса. Также не исключено, что модели с физической SIM-картой получат несколько менее ёмкие аккумуляторы, чем модели с eSIM. Это связано с тем, что для размещения слота для SIM-карты внутри корпуса требуется определённое пространство.

Данные, полученные из нормативных документов, приведены в таблице. Из них следует, что iPhone 17 Pro Max может стать первым смартфоном Apple, оснащённым аккумулятором ёмкостью более 5000 мА·ч. Батарея на 5088 мА·ч почти на 8 % больше, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro Max. Опубликованные данные указывают на то, что сверхтонкий iPhone 17 Air оснастят аккумулятором ёмкостью чуть более 3000 мА·ч. Ранее ходили слухи, что из-за тонкого корпуса этот смартфон получит батарею ёмкостью менее 3000 мА·ч.

Источник:

Теги: iphone 17, apple, аккумулятор, смартфоны
