Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini

До недавнего времени было неясно, какие ограничения Google установила на использование своей ИИ-модели Gemini подписчиками Google AI. Теперь же компания обновила информацию в справочном центре, где появились новые данные в разделе «Ограничения и обновления приложений Gemini для подписчиков Google AI».

Из описания продукта исчезли такие формулировки, как «ограниченный доступ» и другие расплывчатые уточнения, такие как «время от времени мы можем ограничивать количество запросов и диалогов, которые вы можете вести, или интенсивность использования некоторых функций в течение определённого периода времени». Вместо этого теперь чётко указано, что пользователи бесплатных аккаунтов будут иметь возможность делать до пяти запросов в день к ИИ-модели Gemini 2.5 Pro. В это же время подписчики Google AI Pro смогут делать 100 запросов, а на тарифе Google AI Ultra — 500 запросов.

Пользователи бесплатных аккаунтов не могут использовать функцию углубленного исследования Deep Research более 5 раз в день, а также генерировать более 100 изображений за этот же период. Обладатели аккаунтов Google AI Pro и Google AI Ultra имеют возможность генерировать до 1000 изображений ежедневно. Более детально ознакомиться со всеми ограничениями можно на сайте Google.