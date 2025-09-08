В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ

Генеративный искусственный интеллект получил первую часть своего названия благодаря способности создавать целые произведения искусства, поэтому в кинопроизводстве подобные технологии должны найти своё место. По крайней мере, так считает OpenAI, помогающая создать полнометражную анимационную ленту Critterz, которая выйдет на экраны в следующем году.

По мнению The Wall Street Journal, участие в данном кинопроекте позволит OpenAI показать деятелям кинематографической отрасли, что ИИ позволяет быстрее и дешевле создавать соответствующую продукцию. Принято считать, что персонажи Critterz являются детищами Чэда Нельсона (Chad Nelson), который в OpenAI отвечает за творческие процессы и решения. Эскизы персонажей будущего полнометражного мультфильма Нельсон начал создавать ещё три года назад. Первоначально эти герои потребовались для создания анимированной короткометражки с помощью DALL-E.

Сейчас представитель OpenAI скооперировался с компаниями из киноиндустрии, расположенными в Лондоне и Лос-Анджелесе, чтобы к майскому кинофестивалю в Каннах представить полнометражный анимационный фильм. Время работы над картиной сокращено с привычных трёх лет до девяти месяцев, и это является определённым вызовом для участников процесса, которые будут сильно полагаться на генеративный искусственный интеллект. Более того, на создание фильма выделено всего $30 млн, что также определяет выбор инструментария для работы над анимационной картиной.

Над созданием детальных эскизов персонажей будут работать профессиональные художники, а голосами с ними поделятся живые актёры, но дальнейшая обработка этих «входных данных» будет поручена нейросетям. Над сценарием фильма также поработали опытные специалисты. В общей сложности над созданием анимационной картины работают около 30 человек, что по меркам отрасли не так много. В случае успеха Critterz компания OpenAI сможет заявить, что ИИ теперь может использоваться киностудиями для создания фильмов, а также открыть дорогу на большие экраны начинающим командам, не располагающим существенными ресурсами и бюджетом. Насколько активно OpenAI будет вовлечена в продвижение фильма в прокате, пока не уточняется.