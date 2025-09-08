Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика SpaceX купит новые частоты для Starlink ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд

SpaceX договорилась с EchoStar о приобретении лицензии на использование спектра беспроводной и мобильной спутниковой связи в диапазоне 50 МГц. В прошлом году SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на запуск Direct to Cell — технологии, позволяющей обычным смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Первым провайдером выступила T-Mobile. Дополнительный спектр частот обеспечит SpaceX большую гибкость, снижая зависимость от сетевых операторов.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

SpaceX приобретёт лицензии на использование спектра AWS-4 и H-block у компании EchoStar в обмен на $8,5 млрд наличными и акции SpaceX на ту же сумму. Из этих средств $2 млрд будут направлены на выплаты процентов по задолженностям EchoStar. SpaceX заявила, что новый спектр позволит использовать «оптимизированные протоколы 5G», что ускорит развёртывание спутниковой группировки Direct to Cell, которая сможет обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в интернет для мобильных телефонов по всему миру. Сделка также предоставит клиентам сервиса Boost Mobile от EchoStar доступ к услугам прямой телефонной связи Starlink.

Сделка была заключена при активной публичной поддержке со стороны SpaceX и под значительным давлением со стороны FCC, которая в мае начала расследование использования частотных активов EchoStar. По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп (Donald Trump) лично призвал генерального директора EchoStar Чарли Эргена (Charlie Ergen) продать лицензии на использование спектра частот.

Ранее, 26 августа, EchoStar продала лицензии на использование спектра на сумму $23 млрд компании AT&T. В сегодняшнем заявлении EchoStar выразила уверенность, что, наряду со сделкой с AT&T, сегодняшняя продажа спектра частот SpaceX положит конец расследованию FCC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
SpaceX выполнила редкий запуск Falcon 9 с новой первой ступенью — созвездие Starlink пополнили 24 спутника
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % популярнее предшествующего, как считают эксперты TrendForce
Теги: spacex, starlink, echostar, лицензия, спектр частот
spacex, starlink, echostar, лицензия, спектр частот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 12 мин.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 49 мин.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 2 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 5 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 6 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 7 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 7 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 10 ч.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 11 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 18 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 9 мин.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 2 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 2 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 2 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 3 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 3 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 5 ч.
Gemini стал доступен в частных облаках Google Distributed Cloud 6 ч.
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня 6 ч.
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ 6 ч.