SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд

SpaceX договорилась с EchoStar о приобретении лицензии на использование спектра беспроводной и мобильной спутниковой связи в диапазоне 50 МГц. В прошлом году SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на запуск Direct to Cell — технологии, позволяющей обычным смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Первым провайдером выступила T-Mobile. Дополнительный спектр частот обеспечит SpaceX большую гибкость, снижая зависимость от сетевых операторов.

SpaceX приобретёт лицензии на использование спектра AWS-4 и H-block у компании EchoStar в обмен на $8,5 млрд наличными и акции SpaceX на ту же сумму. Из этих средств $2 млрд будут направлены на выплаты процентов по задолженностям EchoStar. SpaceX заявила, что новый спектр позволит использовать «оптимизированные протоколы 5G», что ускорит развёртывание спутниковой группировки Direct to Cell, которая сможет обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в интернет для мобильных телефонов по всему миру. Сделка также предоставит клиентам сервиса Boost Mobile от EchoStar доступ к услугам прямой телефонной связи Starlink.

Сделка была заключена при активной публичной поддержке со стороны SpaceX и под значительным давлением со стороны FCC, которая в мае начала расследование использования частотных активов EchoStar. По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп (Donald Trump) лично призвал генерального директора EchoStar Чарли Эргена (Charlie Ergen) продать лицензии на использование спектра частот.

Ранее, 26 августа, EchoStar продала лицензии на использование спектра на сумму $23 млрд компании AT&T. В сегодняшнем заявлении EchoStar выразила уверенность, что, наряду со сделкой с AT&T, сегодняшняя продажа спектра частот SpaceX положит конец расследованию FCC.