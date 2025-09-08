Сегодня 08 сентября 2025
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS

Google добавила в приложение Gemini возможность загрузки аудиофайлов на всех платформах: Android, iOS и в веб-версии. Теперь можно загружать аудиозаписи в форматах MP3, M4A, WAV и других через меню «Файлы» на мобильных устройствах или через пункт «Загрузить файлы» в браузерной версии.

Источник изображений: 9to5google.com

Подписчики Google AI Pro или Google AI Ultra могут загружать аудио общей длительностью до трёх часов, тогда как бесплатные пользователи имеют ограничение в 10 минут, сообщается на сайте поддержки компании. Новая функция особенно полезна для транскрибирования аудиоматериалов и реализована в ответ на многочисленные запросы пользователей, так как процесс преобразования устной речи из аудио- или видеофайла в письменный текст оказался одним из самых востребованных.

Ранее аналогичная поддержка уже была добавлена для видео — до 5 минут для бесплатных аккаунтов и до одного часа для платных, при максимальном размере файла 2 Гбайт, все остальные поддерживаемые типы файлов ограничены размером в 100 Мбайт.

Дополнительно в чат Gemini можно добавить одну папку с кодом или один репозиторий GitHub, содержащий до 5000 файлов и не превышающий 100 Мбайт, уточняет 9to5Google. ZIP-архивы могут включать до 10 файлов. В общей сложности за одну сессию допускается загрузка до 10 файлов любого формата.

Теги: google, gemini, ai, ии
