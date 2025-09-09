Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Google признала «стремительный упадок» о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое

Компания Google в рамках судебного процесса в США на прошлой неделе признала факт «стремительного упадка» открытого интернета. Компания заявила, что принудительный раздел её рекламного бизнеса, чего требуют власти, лишь ускорит этот процесс и нанесёт ущерб издателям, зависящим от доходов с рекламы. Данное заявление было сделано в официальном судебном документе и, как пишет The Verge, резко контрастирует с публичной позицией компании, когда она ранее, наоборот, неоднократно заявляла о «процветании» интернета.

Источник изображения: сгенерировано AI

Источник изображения: сгенерировано AI

В документе, поданном в преддверии суда по вопросу доминирования Google в сфере рекламных технологий, компания аргументирует, что требование Министерства юстиции США о разделе её рекламного бизнеса является необоснованным. Google утверждает, что индустрия уже находится в процессе кардинальных изменений под влиянием искусственного интеллекта (ИИ), который трансформирует рекламные технологии на всех уровнях, а форматы рекламы вне открытого веба, такие как Connected TV и Retail Media (продажа рекламных мест непосредственно на самих сайтах издателей), стремительно набирают популярность. Конкуренты Google перенаправляют инвестиции в эти новые направления, и, по мнению компании, вмешательство суда в отрасль, уже перестраиваемую рыночными силами, было бы нецелесообразным.

Это признание резко контрастирует с публичными заявлениями Google за последние месяцы. Так, генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в мае заявил в подкасте Decoder, что после внедрения ИИ-инструментов в поиск компания «определённо больше направляет трафик на более широкий круг источников и издателей». Ник Фокс (Nick Fox), старший вице-президент по знаниям, в подкасте AI Inside также утверждал, что «с точки зрения Google, веб процветает», а по мнению главы Google Search Лиз Рид (Liz Reid) объём кликов на сайты остался «относительно стабильным» по сравнению с прошлым годом, несмотря на данные исследовательского центра Пью в Вашингтоне (Pew Research) о снижении склонности пользователей переходить по ссылкам при появлении ИИ-ответов от Google.

При этом пресс-секретарь Google Джеки Бертэ (Jackie Berté) в письме изданию The Verge подчеркнула, что фраза о «быстром упадке» была вырвана из контекста и речь якобы идёт исключительно о баннерной рекламе в открытом вебе, а не обо всём интернете в целом. По её словам, компания лишь констатирует очевидное — инвестиции постепенно перетекают из открытого веба в форматы Connected TV и Retail Media, за счёт чего сокращаются бюджеты на традиционную поисковую веб-рекламу.

Между тем, многие цифровые издатели и владельцы независимых сайтов сообщают о заметном снижении трафика, особенно после обновления поискового алгоритма и роста популярности ИИ-чат-ботов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ
На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой
OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото
Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров
Теги: google search, поисковые системы, реклама, интернет-трафик
google search, поисковые системы, реклама, интернет-трафик
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 2 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 3 ч.
Security Vision представила решение для защиты критической инфраструктуры малого и среднего бизнеса 3 ч.
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет 3 ч.
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 4 ч.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 7 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 7 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 8 ч.
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме 9 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 11 ч.
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое 2 мин.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом 31 мин.
Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса 3 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 4 ч.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 6 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 7 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 8 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 8 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 8 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 9 ч.