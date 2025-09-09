Компания Google в рамках судебного процесса в США на прошлой неделе признала факт «стремительного упадка» открытого интернета. Компания заявила, что принудительный раздел её рекламного бизнеса, чего требуют власти, лишь ускорит этот процесс и нанесёт ущерб издателям, зависящим от доходов с рекламы. Данное заявление было сделано в официальном судебном документе и, как пишет The Verge, резко контрастирует с публичной позицией компании, когда она ранее, наоборот, неоднократно заявляла о «процветании» интернета.

В документе, поданном в преддверии суда по вопросу доминирования Google в сфере рекламных технологий, компания аргументирует, что требование Министерства юстиции США о разделе её рекламного бизнеса является необоснованным. Google утверждает, что индустрия уже находится в процессе кардинальных изменений под влиянием искусственного интеллекта (ИИ), который трансформирует рекламные технологии на всех уровнях, а форматы рекламы вне открытого веба, такие как Connected TV и Retail Media (продажа рекламных мест непосредственно на самих сайтах издателей), стремительно набирают популярность. Конкуренты Google перенаправляют инвестиции в эти новые направления, и, по мнению компании, вмешательство суда в отрасль, уже перестраиваемую рыночными силами, было бы нецелесообразным.

Это признание резко контрастирует с публичными заявлениями Google за последние месяцы. Так, генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в мае заявил в подкасте Decoder, что после внедрения ИИ-инструментов в поиск компания «определённо больше направляет трафик на более широкий круг источников и издателей». Ник Фокс (Nick Fox), старший вице-президент по знаниям, в подкасте AI Inside также утверждал, что «с точки зрения Google, веб процветает», а по мнению главы Google Search Лиз Рид (Liz Reid) объём кликов на сайты остался «относительно стабильным» по сравнению с прошлым годом, несмотря на данные исследовательского центра Пью в Вашингтоне (Pew Research) о снижении склонности пользователей переходить по ссылкам при появлении ИИ-ответов от Google.

При этом пресс-секретарь Google Джеки Бертэ (Jackie Berté) в письме изданию The Verge подчеркнула, что фраза о «быстром упадке» была вырвана из контекста и речь якобы идёт исключительно о баннерной рекламе в открытом вебе, а не обо всём интернете в целом. По её словам, компания лишь констатирует очевидное — инвестиции постепенно перетекают из открытого веба в форматы Connected TV и Retail Media, за счёт чего сокращаются бюджеты на традиционную поисковую веб-рекламу.

Между тем, многие цифровые издатели и владельцы независимых сайтов сообщают о заметном снижении трафика, особенно после обновления поискового алгоритма и роста популярности ИИ-чат-ботов.