Сегодня 09 сентября 2025
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года

VK и «Яндекс» ещё на два года продлили договор, по которому при переходе по корневому адресу yandex.ru осуществляется переход на агрегатор новостей и соцсеть «Дзен», узнал РБК. Это решение поможет в развитии небольших региональных изданий считают эксперты.

Источник изображения: yandex.ru/company

Источник изображения: yandex.ru/company

О факте заключения соглашения РБК сообщили два источника на медиарынке — в «Яндексе» информацию подтвердили, напомнив, что компания остаётся владельцем доменного имени; в VK также подтвердили сведения, но подробностей сделки не раскрыли. Касающееся платформы «Дзен» долгосрочное рекламное соглашение между «Яндексом» и VK продлили на два года, рассказали источники РБК — реклама в соцсети будет размещаться через сеть «Яндекса», на её главной странице также останется поисковая строка компании. Известно, что соглашение заключено на основе модели разделения доходов (revenue share). Владеющая «Дзеном» VK увеличит рекламные доходы без лишних операционных затрат; «Яндекс» же расширит рекламный инвентарь без крупных инвестиций.

VK и «Яндекс» обменялись платформами в сентябре 2022 года. Созданные поисковым гигантом сеть блогов «Дзен» и агрегатор «Новости» отошли VK — они отдаются по адресу dzen.ru, на который идёт перенаправление из корня домена yandex.ru. Редирект действует на время переходного периода, который первоначально истекал осенью 2025 года, а теперь продлился ещё на два года. «Яндекс» же оставил для входа на свои сервисы адрес ya.ru; он также стал владельцем службы доставки Delivery Club — теперь просто «Деливери». «Яндекс» отказался от дальнейшего развития «Новостей», к которым стало возникать всё больше вопросов «со всех сторон», а также от развития направления соцсетей. Желая остаться в первую очередь технологической компанией, «Яндекс» сделал своими приоритетами поиск и городские сервисы.

По состоянию на июль 2022 года аудитория yandex.ru составляла 77,2 млн пользователей на мобильных устройствах и ПК, гласит статистика Mediascope. На настольную и мобильную версии, а также приложение «Дзен» тогда же приходились 46,1 млн человек; охват «Новостей» составлял 25,1 млн. От продления соглашения о перенаправлении с yandex.ru на dzen.ru выиграют обе компании, считают опрошенные РБК эксперты, решение принесёт пользу и небольшим региональным СМИ, у которых в «Дзене» есть необходимые поддержка и лиды. Трафик на платформе формируется при помощи рекомендательных алгоритмов, которые учитывают предпочтения пользователей. С конца 2024 года на платформе действует новый механизм распределения трафика — при клике из «Новостей» читатель переходит на материал СМИ, размещённый на самом «Дзене». Участвующие в этой схеме СМИ отмечают значительный прирост трафика, говорят эксперты.

Источник:

Теги: яндекс, vk, дзен
