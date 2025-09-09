Сегодня 09 сентября 2025
Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG

Microsoft и LG объединили усилия для внедрения игровой платформы Xbox Cloud Gaming в мультимедийные системы автомобилей с доступом к интернету. Новое приложение Xbox скоро станет доступно в авто, использующих мультимедийную платформу LG (ACP). Она позволит подписчикам Xbox Game Pass Ultimate получать доступ к облачным версиям игр Xbox прямо на экранах мультимедийных автомобильных систем.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Приложение Xbox позволит транслировать игры во время зарядки электромобиля или во время поездки, но только для пассажиров. Платформа ACP от LG уже доступна на модели Kia EV3 в Европе, а также появится на моделях EV4, EV5 и новом Sportage. ACP работает на базе LG webOS, том же программном обеспечении, что и смарт-телевизоры. Платформа обеспечивает доступ к стриминговым сервисам Netflix, Disney Plus, YouTube и другим.

В начале этого года Microsoft уже сотрудничала с LG для внедрения своего приложения Xbox на смарт-телевизоры. Появление поддержки игровой платформы Xbox для автомобилей происходит на фоне стремления Microsoft расширить охват Xbox Cloud Gaming на любых устройствах для подписчиков Game Pass Core и Standard.

«Наше сотрудничество с LG — это очередной пример расширения Xbox на новые рынки, основанного на партнёрских отношениях, которые уже позволяют использовать Xbox Cloud Gaming на мобильных устройствах, ПК и телевизорах. Добавляя к списку поддерживаемых платформ мультимедийные автомобильные системы, мы даём игрокам больше выбора получения удовольствия от игр, чем когда-либо», — прокомментировал Кристофер Ли (Christopher Lee), вице-президент по маркетингу Xbox.

Ранее Microsoft также объявила о своём возвращении на игровую выставку Tokyo Game Show в конце этого месяца. Трансляция Xbox состоится 25 сентября в 13:00 по московскому времени. Ожидается, что компания анонсирует гоночную аркаду Forza Horizon 6.

Источник:

Теги: xbox cloud gaming, мультимедийная система, электромобили, игры
