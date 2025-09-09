Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG

Microsoft и LG объединили усилия для внедрения игровой платформы Xbox Cloud Gaming в мультимедийные системы автомобилей с доступом к интернету. Новое приложение Xbox скоро станет доступно в авто, использующих мультимедийную платформу LG (ACP). Она позволит подписчикам Xbox Game Pass Ultimate получать доступ к облачным версиям игр Xbox прямо на экранах мультимедийных автомобильных систем.

Приложение Xbox позволит транслировать игры во время зарядки электромобиля или во время поездки, но только для пассажиров. Платформа ACP от LG уже доступна на модели Kia EV3 в Европе, а также появится на моделях EV4, EV5 и новом Sportage. ACP работает на базе LG webOS, том же программном обеспечении, что и смарт-телевизоры. Платформа обеспечивает доступ к стриминговым сервисам Netflix, Disney Plus, YouTube и другим.

В начале этого года Microsoft уже сотрудничала с LG для внедрения своего приложения Xbox на смарт-телевизоры. Появление поддержки игровой платформы Xbox для автомобилей происходит на фоне стремления Microsoft расширить охват Xbox Cloud Gaming на любых устройствах для подписчиков Game Pass Core и Standard.

«Наше сотрудничество с LG — это очередной пример расширения Xbox на новые рынки, основанного на партнёрских отношениях, которые уже позволяют использовать Xbox Cloud Gaming на мобильных устройствах, ПК и телевизорах. Добавляя к списку поддерживаемых платформ мультимедийные автомобильные системы, мы даём игрокам больше выбора получения удовольствия от игр, чем когда-либо», — прокомментировал Кристофер Ли (Christopher Lee), вице-президент по маркетингу Xbox.

Ранее Microsoft также объявила о своём возвращении на игровую выставку Tokyo Game Show в конце этого месяца. Трансляция Xbox состоится 25 сентября в 13:00 по московскому времени. Ожидается, что компания анонсирует гоночную аркаду Forza Horizon 6.