По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня»

Основатель HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Ким в интервью «Ведомостям» рассказали о разработке российской MMORPG по «Повести временных лет».

Источник изображения: Галерея Ильи Глазунова

Источник изображения: Галерея Ильи Глазунова

Проект называется «Синеус», создаётся одноимённой компанией и позиционируется как её флагманский продукт с потенциалом развития во франшизу. Крылов и Ким уже вложили в MMORPG порядка 50 млн рублей.

До конца 2025 года «Синеус» (компания) запустит собственное издательство, которое возглавит экс-директор по продукции «Канобу» и Wargaming Ярополк Раш, а также международный венчурный фонд для привлечения внешнего финансирования.

В настоящее время «Синеус» (игра) находится на стадии предварительного производства, а релиз планируется в 2027 году. Разработку возглавляет экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин.

Источник изображения: «Синеус»

Источник изображения: «Синеус»

По словам Крылова, события «Синеус» разворачиваются в оригинальной вселенной «на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновлённой историей и мифологией России и соседних стран.

В центре игры — легендарный правитель Синеус, который вместе с братьями Рюриком и Трувором, если верить «Повести временных лет», был призван на княжение славянскими и финно-угорскими племенами.

Судя по сайту проекта, «Синеус» предложит «эпическую историю», «геймплей нового уровня», выбор судьбы, клановую политику и динамическую карту мира с применением прогрессивных нейросетевых технологий. Планируется и анимационный сериал.

