Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей

Генеративная модель для создания видео Google Veo 3 получила поддержку вертикального формата 9:16 и разрешение 1080 пикселей. Теперь разработчики смогут создавать контент, который идеально подходит по формату для TikTok и YouTube Shorts, причём по значительно меньшей цене. Об этом компания сообщила в официальном блоге для разработчиков.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Согласно сообщению, основная версия Veo 3 и её более бюджетная модификация Veo 3 Fast теперь позволяют создавать ролики в оптимальном формате для мобильных устройств и социальных платформ. Активировать вертикальный формат можно, установив параметр aspectRatio в запросах API на значение 9:16. Кроме того, обновление позволяет устанавливать более высокое разрешение по сравнению с предыдущим ограничением в 720 пикселей. Однако, как сообщает The Verge, поддержка разрешения 1080 пикселей в настоящее время доступна только для видео с соотношением сторон 16:9.

В Google также заявили, что Veo 3 и Veo 3 Fast теперь «стабильны и готовы к масштабируемому использованию в Gemini API», при этом стоимость использования сервиса существенно изменилась: генерации одной секунды видео через Veo 3 снизилась с $0,75 до $0,40, а через Veo 3 Fast — с $0,40 до $0,15 за секунду.

Отмечается, что добавление поддержки вертикального видео не стало большой неожиданностью, поскольку компания ещё в июне анонсировала интеграцию Veo 3 с YouTube Shorts, которая была запланирована на конец лета. Очевидно, что в ближайшее время пользователи TikTok и Instagram Reels больше увидят в своих лентах контент, созданный помощью нейросети Google Veo 3.

Источник:

Теги: google veo 3, нейросеть, ии, gemini
