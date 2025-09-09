Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «До сих пор отходим от похмелья»: разраб...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI

Майский перенос криминального боевика GTA VI от Rockstar Games с текущей осени на следующую весну обрадовал разработчиков многих крупных релизов 2025 года, в том числе приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Творческий соруководитель Ghost of Yotei Нейт Фокс (Nate Fox) в скоростном интервью изданию MinnMaxx признался, что анонс задержки GTA VI стал поводом для радости внутри Sucker Punch Productions.

На вопрос, откупорили ли сотрудники студии шампанское, когда услышали новость о переносе GTA VI, Фокс ответил: «До сих пор отходим от похмелья. Многомесячного похмелья. Отличный был день».

Источник изображения: YouTube (MinnMax)

Источник изображения: YouTube (MinnMax)

Что касается Ghost of Yotei, то Фокс не ответил на вопросы о потенциальном сюжетном DLC и возможных протагонистах, помимо главной героини Ацу. Вместо этого он многозначительно промолчал и сделал показательный глоток из чашки.

Фокс также подтвердил, что у Ghost of Yotei не будет сюжетных связей с предыдущей игрой серии, Ghost of Tsushima. События развернутся спустя более 300 лет после финала «Цусимы» — о Дзине Сакае персонажи даже не слышали.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Кроме того, Фокс оказался не против потенциальных ремастеров игр серии Infamous от сторонних студий. Что ещё разработчик рассказал о Ghost of Yotei в интервью MinnMax:

  • соотношение стелса к остальному геймплею в Ghost of Yotei сопоставимо с Ghost of Tsushima, как и размеры мира;
  • в то же время основная сюжетная линия будет продолжительнее;
  • открытый мир предложит больше активностей, чем Ghost of Tsushima, а повторяться они будут реже;
  • переигрывать миссии нельзя;
  • в игре много (точно больше пяти) интерактивных флешбеков с юной Ацу;
  • предрелизной демоверсии у игры не будет.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5, хотя Ghost of Tsushima в своё время добралась и до ПК. Тем временем GTA VI до сих пор запланирована на 26 мая 2026 года в версиях для PS5, Xbox Series X и S.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei
Ghost of Yotei выйдет в срок — наследник Ghost of Tsushima ушёл на золото за месяц до релиза
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня»
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2
Теги: ghost of yotei, sucker punch productions, grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, приключенческий экшен
ghost of yotei, sucker punch productions, grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки
Apple представила iPhone 17: старый дизайн, новый чип и наконец-то 120-Гц экран
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 2 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 3 ч.
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще 3 ч.
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 5 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 5 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 6 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 6 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 6 ч.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 8 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 9 ч.
Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленным стеклом, AoD, повышенной автономностью и 5G — от $249 44 мин.
Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для обработки длинных контекстов 46 мин.
Стартап Modos разработал первый в мире дисплей на электронной бумаге с частотой обновления 75 Гц 2 ч.
Глава AMD Лиза Су выступит с докладом на CES 2026 — ожидаются анонсы о новых Ryzen, Radeon и Instinct 3 ч.
«Она для энтузиастов, готовых потратиться»: Lenovo попыталась оправдать высокую цену Legion Go 2 3 ч.
Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 % 4 ч.
Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли 5 ч.
Бескабельные серверы и стойки Softbank помогут роботам вытеснить людей из ЦОД 5 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 5 ч.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 5 ч.