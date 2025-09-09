«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI

Майский перенос криминального боевика GTA VI от Rockstar Games с текущей осени на следующую весну обрадовал разработчиков многих крупных релизов 2025 года, в том числе приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei.

Творческий соруководитель Ghost of Yotei Нейт Фокс (Nate Fox) в скоростном интервью изданию MinnMaxx признался, что анонс задержки GTA VI стал поводом для радости внутри Sucker Punch Productions.

На вопрос, откупорили ли сотрудники студии шампанское, когда услышали новость о переносе GTA VI, Фокс ответил: «До сих пор отходим от похмелья. Многомесячного похмелья. Отличный был день».

Что касается Ghost of Yotei, то Фокс не ответил на вопросы о потенциальном сюжетном DLC и возможных протагонистах, помимо главной героини Ацу. Вместо этого он многозначительно промолчал и сделал показательный глоток из чашки.

Фокс также подтвердил, что у Ghost of Yotei не будет сюжетных связей с предыдущей игрой серии, Ghost of Tsushima. События развернутся спустя более 300 лет после финала «Цусимы» — о Дзине Сакае персонажи даже не слышали.

Кроме того, Фокс оказался не против потенциальных ремастеров игр серии Infamous от сторонних студий. Что ещё разработчик рассказал о Ghost of Yotei в интервью MinnMax:

соотношение стелса к остальному геймплею в Ghost of Yotei сопоставимо с Ghost of Tsushima, как и размеры мира;

в то же время основная сюжетная линия будет продолжительнее;

открытый мир предложит больше активностей, чем Ghost of Tsushima, а повторяться они будут реже;

переигрывать миссии нельзя;

в игре много (точно больше пяти) интерактивных флешбеков с юной Ацу;

предрелизной демоверсии у игры не будет.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5, хотя Ghost of Tsushima в своё время добралась и до ПК. Тем временем GTA VI до сих пор запланирована на 26 мая 2026 года в версиях для PS5, Xbox Series X и S.