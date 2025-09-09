Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств

Apple объявила дату выхода следующего крупного обновления операционной системы iOS 26 для iPhone — это произойдёт 15 сентября. Главной особенностью обновления, как сообщает The Verge, станет внедрение совершенно нового дизайнерского языка Liquid Glass, который придаст интерфейсу эффект прозрачности. Элементы системы, такие как кнопки и панели поиска, приобретут полупрозрачность, позволяя частично видеть содержимое под ними.
В ходе тестирования бета-версий iOS 26 разработчики Apple постепенно корректировали степень прозрачности. Поначалу, как отмечали тестировщики, возникали проблемы с чётким отображением текста, особенно в Центре управления, однако в последующих версиях баланс был найден, и внешний вид интерфейса стал восприниматься как привычный и удобный.
Помимо визуальных изменений, в iOS 26 добавлена функция Live Translation, работающая на базе Apple Intelligence, обновлённый интерфейс приложения «Телефон», средства фильтрации входящих вызовов, расширенные возможности в приложении «Сообщения», включая создание опросов и установку пользовательских фонов для чатов, а также новое приложение «Игры».
Одновременно с iOS 26 выйдет родственная iPadOS 26, а также новые версии остальных операционных систем компании Apple.
Ниже представлен перечень устройств, которые получат обновление до iOS 26:
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max;
- iPhone Air;
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max;
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;
- iPhone SE (второго и третьего поколений).
Источник: