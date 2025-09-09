Сегодня 09 сентября 2025
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «ст...
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств

Apple объявила дату выхода следующего крупного обновления операционной системы iOS 26 для iPhone — это произойдёт 15 сентября. Главной особенностью обновления, как сообщает The Verge, станет внедрение совершенно нового дизайнерского языка Liquid Glass, который придаст интерфейсу эффект прозрачности. Элементы системы, такие как кнопки и панели поиска, приобретут полупрозрачность, позволяя частично видеть содержимое под ними.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В ходе тестирования бета-версий iOS 26 разработчики Apple постепенно корректировали степень прозрачности. Поначалу, как отмечали тестировщики, возникали проблемы с чётким отображением текста, особенно в Центре управления, однако в последующих версиях баланс был найден, и внешний вид интерфейса стал восприниматься как привычный и удобный.

Помимо визуальных изменений, в iOS 26 добавлена функция Live Translation, работающая на базе Apple Intelligence, обновлённый интерфейс приложения «Телефон», средства фильтрации входящих вызовов, расширенные возможности в приложении «Сообщения», включая создание опросов и установку пользовательских фонов для чатов, а также новое приложение «Игры».

Одновременно с iOS 26 выйдет родственная iPadOS 26, а также новые версии остальных операционных систем компании Apple.

Ниже представлен перечень устройств, которые получат обновление до iOS 26:

  • iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone Air;
  • iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone SE (второго и третьего поколений).

Теги: apple, apple iphone, apple intelligence, ios 26
