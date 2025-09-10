До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max

Сегодня 10 сентября 2025
Компания МТС начала принимать предварительные заказы на новейшие устройства Apple, включая iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, iPhone Air, а также умные часы Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3. Заявку можно оформить как через официальный сайт оператора, так и в любом из его розничных магазинов, сообщает iPhones.ru. Все устройства доступны для бронирования в любой цветовом исполнении и с любой конфигурацией памяти.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

При оформлении предзаказа клиент может выбрать удобный формат оплаты, например, внести частичный или полный аванс. Для iPhone 17 минимальный взнос составляет 25 000 рублей — эта сумма автоматически засчитывается в счёт финальной стоимости устройства, а остаток нужно будет доплатить при получении гаджета. Данная система позволит зарезервировать нужную модель заранее и быть уверенным в её наличии в день старта продаж.

Стоимость всех конфигураций iPhone 17 в МТС:

  • iPhone 17 256 Гбайт — 109 990 рублей;
  • iPhone 17 512 Гбайт — 134 990 рублей;
  • iPhone Air 256 Гбайт — 144 990 рублей;
  • iPhone Air 512 Гбайт — 169 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro 256 Гбайт — 164 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro 512 Гбайт — 194 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro 1 Тбайт — 224 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max 256 Гбайт — 184 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max 512 Гбайт — 214 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max 1 Тбайт — 244 990 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max 2 Тбайт — 299 990 рублей.

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, Apple имеет большую лояльную аудиторию, поэтому в компании традиционно ожидают высокий спрос на гаджеты этого бренда. В преддверии презентации продажи прошлых моделей iPhone в розничной сети МТС выросли на 30 %. Кроме того, ещё в августе оператор запустил продажи виртуальных сертификатов на iPhone 17, интерес к которым оказался на 22 % выше, чем годом ранее к аналогичным сертификатам на iPhone 16.

После оформления предзаказа клиенты получат SMS с подтверждением и примерной датой доставки, а о поступлении первой партии их дополнительно оповестят сотрудники колл-центра. Первые устройства, как ожидается, поступят в магазины МТС до конца сентября, но точная дата пока не сообщается.

Также заказы на новые iPhone уже начали собирать на маркетплейсах. Там цены на старшие модели несколько выше, чем в рознице: iPhone 17 предлагается от 110 000 рублей, iPhone Air — от 135 000 рублей, iPhone 17 Pro — от 143 000 рублей, а iPhone 17 Pro Max — от 152 000 рублей. Ozon заявил, что заказы начнет доставлять клиентам в начале октября.

