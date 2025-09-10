Сегодня 10 сентября 2025
Мозговые импланты Neuralink уже установлены 12 пациентам

По состоянию на июнь текущего года только семь человек располагали мозговыми имплантами Neuralink, причём все они находились на территории США. На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания на данный момент установила такие импланты 12 пациентам.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

Со страницы Neuralink в социальной сети X было заявлено, что в совокупности пациенты использовали импланты на протяжении 2000 дней и более 15 000 часов. В конце августа и начале сентября соответственно два первых пациента в Канаде получили импланты Neuralink, которые помогут им управлять компьютером в условиях паралича конечностей. Neuralink также начнёт программу клинических испытаний своих мозговых имплантов на территории Великобритании.

В США компания пыталась начать испытания имплантов на пациентах ещё в 2022 году, но не смогла своевременно получить необходимые разрешения, поэтому программа стартовала только в 2024 году. Илон Маск также недавно объявил, что в следующем году первый пациент получит новую модель мозгового импланта Neuralink, которая позволяет частично восстановить утраченное зрение.

Теги: neuralink, илон маск, мозговой имплант, нейроинтерфейс
